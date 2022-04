Il sondaggio di Bresciaoggi: «vince» il progetto del Comune

Mentre il dibattito su via Veneto prosegue, l’«arena» del web ha dato il suo verdetto: sono stati 1.113 i bresciani che negli ultimi giorni hanno votato il sondaggio proposto da www.bresciaoggi.it sulla riqualificazione di via Vittorio Veneto. E, almeno in maniera virtuale, questo round è stato vinto dalla Loggia visto che la maggior parte delle persone che hanno votato si è schierata per il progetto presentato dal Comune. Riguardo all’investimento di 3 milioni di euro delle casse comunali per sostenere il progetto di riqualificazione ideato dal Comune infatti il 58% dei votanti, 642 persone, ha infatti espresso il proprio gradimento; al secondo posto invece l’alternativa di continuare la riqualificazione ma individuando un’altra area per i parcheggi (278 votanti, il 25%). Quindi oltre l’80% vuole che comunque la strada venga sottoposta ad un’operazione di restyling, e a questi si aggiungono le 58 persone (5% del totale) che vogliono che il progetto del Comune sia attuato ma solo su metà strada. Il 12% (135 voti) invece ritiene che tutto vada tenuto in stand-by e rimandare a dopo il 2023, che sarà un anno di grandi cambiamenti per la città, l’operazione di rinnovamento della strada. Dunque si chiude la fase on-line della discussione che ha visto Bresciaoggi dare la parola ai bresciani; nelle prossime settimane poi l’esito reale metterà la parola fine alla vicenda.•.