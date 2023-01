Il tour bresciano di Fontana: "Devo finire il lavoro"

Il presidente uscente, ricandidato dal centrodestra alla guida della Lombardia, in visita nella nostra redazione: l'appello al voto, gli obiettivi in caso di vittoria, i rivali, gli alleati

Dal perché della sua ricandidatura alla guida della Lombardia, all'orgoglio di obiettivi asseritamente raggiunti, ai traguardi ancora da centrare nel caso di rielezione.

Il presidente leghista Attilio Fontana, in tour da campagna elettorale a Brescia, ha visitato anche la redazione di Bresciaoggi.

Qui sotto la sintesi dell'intervista realizzata da Giuseppe Spatola, in cui parla di infrastrutture ferroviarie, di Olimpiadi, di Capitale della cultura e del "pericolo" per il progresso della Lombardia, secondo la sua opinione, dell'alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle, "con i grillini sempre contrari agli investimenti necessari per lo sviluppo del territorio".

La versione integrale dell'intervista la trovate sul cartaceo in edicola venerdì 13 gennaio.