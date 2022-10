Il vaccino anti Covid e le prenotazioni: problemi con la nuova tessera

Il ministero dà indicazioni per la quinta dose. Ma per chi ha il dispositivo senza microchip non sono poche le difficoltà per trovare la strada giusta

Quinta dose (o terzo booster) del vaccino anti covid: il Ministero ha diffuso ieri le indicazioni ma intanto per la quarta dose, teoricamente accessibile a tutti gli over 12, in Lombardia continuano i problemi per chi ha la tessera sanitaria nuova, problemi che non riguardano solo la prenotazione del vaccino Covid ma che impediscono gran parte delle operazioni sanitarie on line.

La circolare del ministero

Una circolare di aggiornamento firmata congiuntamente da Ministero della Salute, Consiglio superiore di Sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità intanto chiarisce le modalità della quinta dose (siero del bivalente a mRna), in particolare relativamente alla platea di persone cui è destinato il vaccino, la tempistica di somministrazione, e la tipologia di varianti interessate (ovvero le ultime Omicron).

«La quinta dose è raccomandata a ultraottantenni, ospiti delle strutture residenziali per anziani e delle persone di età sopra i 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti», chiariscono le Faq sul sito del Ministero.

La platea degli assistiti in Ats Brescia

La platea potenziale degli assistiti di Ats Brescia (dato aggiornato al 13 ottobre 2022) è di 82.048 over 80, cui si devono aggiungere le altre persone più giovani ma con fragilità (oltre 90mila persone dunque). Resta invariato l’arco temporale di riferimento tra una somministrazione e l’altra: il nuovo vaccino può essere erogato dopo 120 giorni dall’ultima dose o dalla contrazione del virus. E’ compatibile anche con il vaccino antinfluenzale che è fortemente raccomandato per gli over 60 e che può essere fatto in concomitanza a quello anti Covid o, se non insieme, a distanza di almeno 2 settimane l’uno dall’altro.

I malfunzionamenti della tessera sanitaria

Se sulla carta le indicazioni, in apparenza, possono anche sembrare chiare, nella realtà le cose si complicano, quasi sempre per problemi legati al funzionamento dei portali o alle azioni di aggiustamento che, lungi dall’essere immediate, si dilungano anche per mesi. È il caso della nuova tessera sanitaria, che migliaia di lombardi hanno ricevuto da mesi e senza micro chip.

Questo disguido impedisce molte operazioni on line, se non tutte. Sicuramente la prenotazione informatica del vaccino anti Covid perché chi è in possesso della nuova tessera sanitaria e si reca su prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it non riesce a prenotare subito, ma viene invitato ad attendere 24/48 per la presa in carico della verifica. Ma le 48 ore si tramutano in settimane e settimane, a volte in «en attendant Godot»...

Certo, per il vaccino anti Covid si può telefonare al call center al numero 800.894.545, avendo pazienza e tempo; oppure sperare nel buon cuore (e spesso c’è) del personale sanitario agli hub dove è difficile che qualcuno non venga accolto. E per il resto delle operazioni?

Al numero dedicato ai problemi con la tessera sanitaria (800030070) riconoscono il disservizio ma non sanno che dire per risolverlo. Solo chi ha quella in scadenza ancora valida può fare qualcosa (indicazioni delle procedure, affatto facili e quindi non certo alla portata di tutti gli anziani su https://www.ariaspa.it). Chi invece ha la tessera ormai irrimediabilmente scaduta e magari anche buttata non può far altro, se credente, che affidarsi, almeno per ora, a qualche santo in paradiso.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA