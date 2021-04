Il virus frena gli investimenti, meno 11 per cento nel 2020 per le aziende bresciane

Il calo è a doppia cifra, meno 11 per cento di investimenti nel 2020 rispetto al 2019 per le aziende bresciane, l'ennesimo indicatore delle difficoltà in cui si dibatte l'economia provata dal virus.

Le flessioni più elevate si registrano nei settori: metallurgia (-37%); legno e minerali non metalliferi (-13%). Riduzioni inferiori alla media si riscontrano nella meccanica (-8%) e nel sistema moda (-1,0%). Nel chimico, gomma, plastica gli investimenti sono rimasti invariati, mentre nel comparto alimentare sono cresciuti (+5%).

Sono i dati contenuti nella decima edizione del Booklet Economia, documento realizzato dal Centro Studi di Confindustria Brescia – disponibile in formato digitale –, e contenente informazioni su tutti i principali indicatori economici bresciani aggiornati al 12 marzo.

Oltre ai principali dati economici bresciani, in questa edizione del Booklet, come nella precedente, è presente un’apposita sezione dedicata all’impatto del Covid-19 sul sistema locale. In particolare, gli operatori interpellati hanno dichiarato, per il complesso del 2020, in media un calo per­centuale del fatturato dell’11% rispetto al 2019.

Le flessioni più consistenti si sono registrate nei comparti: legno e minerali non metalliferi (-18%), metallurgia (-13%), sistema moda (-13%) e meccanica (-12%). Più contenuta risulta la contrazione nel chimico, gomma, plastica (-4%%) e nell’alimentare (-4%). Riguardo alle ore lavorate, le aziende intervistate hanno dichiarato, per il complesso del 2020, in media un calo percentuale del 12% rispetto al 2019.

Le flessioni più consistenti si sono registrate nei comparti: legno e minerali non metalliferi (-16%), meccanica (-14%), metallurgia (-13%) e sistema moda (-12%). Anche in questo caso, come per il fatturato, la contrazione risulta più contenuta nel chimico, gomma, plastica (-5%) e nell’alimentare (-2%).

Per quanto riguarda il livello di attività delle aziende, posto uguale a 100 quello associato alla “normalità pre-Covid”, il livello effettivamente registrato è stato pari a: 63 a marzo; 45 ad aprile; 77 a maggio; 81 a giugno; 90 a luglio; 95 ad agosto; 95 a settembre; 92 ad ottobre; 94 a novembre; 95 a dicembre. Dopo la caduta di marzo e aprile, la dinamica mensile del 2020 evidenzia un forte recupero tra la primavera e l’estate, che è poi rallentato nei mesi successivi.

In merito alla spesa per investimenti suddivisa per aree di destinazione, si segnalano contrazioni per gli investimenti in internazionalizzazione, in ricerca & sviluppo e in capitale umano e formazione (con saldi negativi delle risposte pari, rispettivamente, a -39%, -27% e -18%).

Gli investimenti si sono concentrati per lo più in tecnologie e digitalizzazione (con un saldo positivo delle risposte pari a +11%). Sono rimasti sostanzialmente invariati in responsabilità sociale e sostenibilità ambientale.