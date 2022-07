«In camper con gli animali: che emozione!»

Avere un animale non è un limite ne una privazione, anzi si può fare di tutto, basta trovare la via, rispettarsi e tutto si incastra, trasformando la vita insieme in un’esperienza unica. Tra i momenti sicuramente più belli e divertenti ci sono i viaggi con i propri amici a quattro zampe. Ne ha fatto uno stile di vita Tiziana Gambato, cinquantenne di Brescia che lavora in rsa. «Circa cinque anni fa ho acquistato un vecchio camper e da allora ho iniziato a girare il mondo con i miei animali – racconta Tiziana- è un altro modo di viaggiare: posso partire quando voglio senza preoccupazioni e il divertimento è all’ordine del giorno». L’amore di Tiziana per i cani arriva dal suo primo compagno, Giotto, che con lei ha vissuto ben 21 anni rendendosi complice di mille avventure. «Eravamo sempre insieme: ha preso il diploma d’onore al Gambara mentre frequentavo il serale, mi accompagnava nelle gite in moto e ovunque andassi, vacanze comprese. – spiega Tiziana- Dopo di lui ho deciso di adottare solo cani anziani per regalare loro degli ultimi fantastici anni di vita.» Gambato oggi ha 3 cani, 4 gatti e 2 tartarughe, anche se solo i cani viaggiano con lei in camper. «Ricky ha 15 anni, Spenky 13 e Lilly 6, lei era uno stallo ma ho deciso di tenerla con me. – prosegue Tiziana- i gatti e le tartarughe invece, quando parto, vengono accuditi dalla mia fantastica vicina di casa. Avevo anche due pappagalli inseparabili che venivano in viaggio con me, ma sono recentemente mancati». Una famiglia allargata a più zampe dove c’è sempre spazio per tutti, Tiziana non si lascia scappare l’occasione di partire con i suoi cani e tra gli ultimi viaggi l’esperienza più bella è stato il tour della Francia. «Era il mio regalo di compleanno, sono partita il 9 aprile e tornata il 9 giugno: è stato fantastico! – dice ancora Tiziana- Da Aosta ho attraversato il Monte Bianco e mi sono diretta a Parigi, da lì sono andata in Normandia e ho percorso tutta la costa. Abbiamo scoperto angoli di mondo stupendi, mi sono parcheggiata su enormi scogliere e visto scorrazzare i miei cani in posti bellissimi». Grazie ad un app Tiziana riesce a trovare tutte le aree sosta, campeggi e relativi costi per fermarsi con Paloma (il suo camper), ma l’avventura non finisce qui, infatti porta con sé una bici con pedalata assistita alla quale lega un carrellino per partire all’avventura con i suoi amati cani. Di viaggi Tiziana ormai ne ha fatti tanti: il primo anno di camper è andata a Saintes-Maries-de-la-Mer alla festa internazionale gitana, ha girato via terra tutta la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, mentre per il prossimo anno sogna di Spagna e Portogallo. «Per principio non porto i miei cani dove pagano, spesso si fa business sugli animali senza ricevere servizi, credo che questo incentivi le persone a non portare con sé i propri cani e in casi gravi anche ad abbandonarli – chiude Tiziana-. Avere animali non mi ha mai limitato, anzi ho sempre fatto di tutto. Sono dei grandi compagni di viaggio, mi danno amore, affetto e compagnia. Senza di loro la vacanza non sarebbe la stessa cosa». •.