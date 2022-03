In due anni 6.500 vittime: pesante eredità del Covid

Bastano poche cifre per riassumere e ribadire le tragiche dimensioni assunte dalla pandemia del Covid e, forse, convincere anche i più riottosi ad accettare l’evidenza. Lo fanno bene Istat e Istituto superiore di Sanità che insieme hanno composto il rapporto sulla mortalità totale della popolazione residente nel biennio rosso, davvero, di sangue 2020-2021, confrontandola con la media dei decessi dal 2015 al 2019; in più il report diffonde - su base regionale però - il numero di decessi direttamente attribuibili all’infezione virale. Nell’anno orribile 2020, l’Istat ha certificato nella provincia di Brescia 16.608 decessi contro una media nel quinquennio 2015-2019 di 11.808 lutti, un eccesso di mortalità di quasi 5mila unità che Covid o non Covid ben danno l’idea del numero dei lutti da attribuire al virus. L’arrivo del vaccino nel 2021 ha permesso di contrastare con maggiore efficacia la malattia, nonostante le varianti che hanno spaventato gli stessi scienziati, preoccupati che il sistema immunitario potesse essere in qualche modo violato. Così, nel secondo anno della pandemia, la contabilità dei lutti ha registrato una flessione, restando tuttavia su livelli dolorosi che suggeriscono in ogni caso prudenza. Nei dodici mesi appena trascorsi i morti sono stati infatti 13.358, ancora 1500 unità in eccesso rispetto al quinquennio precedente. E non c’è dubbio che ugualmente il surplus sia da attribuire al Covid. Basterebbe solo dire che l’eccesso di mortalità nazionale ha raggiunto 178mila casi, i decessi addebitati «ufficialmente» al Covid poco più di 145mila; i mancanti sono da imputare sicuramente ai mesi iniziali della pandemia quando nella necessità di soccorrere i malati non c’è stato certamente il tempo di attribuire con certezza la causa della morte al virus. Vale la pena ricordare i due mesi in assoluto più pesanti sotto il profilo delle perdite di vite umane: marzo 2020, quando si contarono 4mila morti nella nostra provincia, a fronte dei mille del quinquennio precedente e, non da meno, il conto ancora pesante del marzo 2021 con 1641 morti. L’Istituto superiore di Sanità riepiloga invece i decessi di Covid in Lombardia che nel 2020 sono stati 25.362 scendendo l’anno seguente a 9.625. La nostra regione è stata tra le più colpite nel 2020, insieme a Piemonte ed Emilia Romagna, mentre nel 2021 ha ceduto il poco invidiabile primato ad altri territori. I decessi totali in Lombardia sono stati 136.249 nel 2020 contro 108.437 l’anno successivo. Se si guardano le classi di età, a patire il maggior numero di lutti è stata quella degli over 80: l’anno scorso ne sono morti in Italia 455mila, il dieci per cento in più nel confronto con la media del periodo 2015-2019. Non è stata da meno purtroppo la classe di età compresa tra 65 e 79 anni, con quasi 178mila decessi nel 2021, tredicimila in più rispetto alla media. Anche se l’anno scorso ha confermato rischi maggiori per gli over 65 in generale, la mortalità di queste persone è per fortuna in calo rispetto al 2020, 37 mila casi in meno.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA