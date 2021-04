In fila un po’ di ansia. «Ma serve fiducia per venirne fuori»

I primi appuntamenti erano alle 8 ma c’è chi, colto dall’ansia da ritardo, ha deciso di presentarsi in netto anticipo rispetto all’apertura e all’orario di prenotazione. «Perché, non si sa mai». Risultato? Auto in colonna sulla strada che costeggia la Fiera, poi velocemente smaltita, e parecchi over 70 in attesa di entrare, anche questa fila sbollita in poco tempo. Ha avuto inizio così, ieri mattina, l’attività di profilassi nel principale hub bresciano. «Meglio tardi che mai» dice Alberto, 76 anni tra pochi giorni e la felicità negli occhi e nelle parole per «questo regalo della scienza. Il territorio è da sempre tra i più colpiti dalla pandemia, avrebbero dovuto attivarlo da settimane. Dobbiamo correre perché siamo già in netto ritardo». L’obiettivo è di immunizzare 10.000 persone al giorno; buon ritmo anche nella giornata inaugurale, nonostante i minuti iniziali di confusione e un po’ di lamentele delle persone in coda. (...)

