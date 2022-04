In gita da Brescia e Ome per far nascere il "Bosco delle scuole"

«Insegnare a parlare significa insegnare a pensare» sosteneva Mario Lodi, insegnante, pedagogista, scrittore scomparso nel 2014 e del quale, proprio quest’anno ricorre il centenario della nascita. Immaginiamo, quindi, sarebbe soddisfatto delle maestre delle scuole primarie di Brescia 28 Maggio, Casazza e Volta (Istituto Comprensivo Nord 1) che non solo insegnano ai più piccoli a parlare e pensare, ma anche ad agire nel rispetto dell’ambiente, tematica tanto cara a Lodi che, insieme ad altri protagonisti del mondo dell’istruzione, verrà ricordato nel «Bosco delle scuole» nato in seno all’Orto botanico delle querce di Ome, in via Fonte, dove si trova il Borgo del Maglio. Lì, in quell’oasi verde di tutela delle querce autoctone e casa per specie alloctone o rare da salvaguardare, si può camminare ricordando agronomi, donne botaniche, ecologisti, medici, poeti e letterati, politici e scienziati. D’ora in poi, grazie al progetto ideato dalle maestre Roberta Torri, Cristina Massardi e Claudia Minervini e accolto con entusiasmo da Antonio De Matola, curatore dell’orto botanico, 80 Quercus Cerris, piantati da bambini e bambine, accompagneranno il passeggio dei visitatori ricordando, in schede didattiche, le gesta del citato Lodi e non solo.

Insieme a lui sono stati omaggiati il «maestro d'Italia» Alberto Manzi (divenuto famoso negli anni Sessanta per l'opera di alfabetizzazione in televisione grazie alla trasmissione «Non è mai troppo tardi») e due giovani attivisti pakistani: Malala Yousafzai (Nobel per la Pace nota per il suo impegno per la lotta all'istruzione) e Iqbal Masih, simbolo della lotta contro il lavoro infantile. «Quando le maestre passeggiano, parlano di scuola – confida sorridendo Roberta Torri, insegnante alla Volta -: camminando ci è venuto in mente di fare qualcosa di concreto per la salvaguardia dell'ambiente, tematica affidata alla scuola anche da Agenda 2030. Così abbiamo chiesto alla Fondazione Foresta Futura di Brescia i fondi per l'acquisto delle piantine e la realizzazione di 5 pannelli esplicativi a carattere didattico e al curatore dell'Orto botanico delle querce di Ome, De Matola, lo spazio e l'autorizzazione per la piantumazione». Il progetto ha quindi avuto inizio sabato 26 marzo con le classi 4ª della 28 maggio e 3ª di Casazza. Accompagnati dai genitori e da alcune insegnanti, bimbi e bimbe hanno piantumato delle piantine di Cerro. Mercoledì 13 aprile le insegnanti delle classi 2ª A e 2ª B della scuola Alessandro Volta si sono prese la responsabilità di portare a termine il progetto con la prima gita scolastica dopo le restrizioni imposte dal Covid. Un gesto che celebra il ruolo dell'istruzione e, in certo senso, stringe un patto di pace con l'ambiente. Perché, ci spiega l'insegnante Roberta Torri, quegli alberi un tempo sfruttati per realizzare attrezzi da utilizzare nel Maglio, oggi vengono restituiti alla natura.