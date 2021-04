Con 54.280 tamponi effettuati sono 2.537 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 4,6%. Sono in calo i ricoveri: 830 in terapia intensiva (in diminuzione di quattro) e 6.501 negli altri reparti (-94). Sono stati 130 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 31.503.

Per quanto riguarda le Province, 675 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 256 in città, 413 a Brescia (8 i decessi) , 324 a Varese, 205 a Monza, 166 a Bergamo, 165 a Como, 152 a Pavia, 123 a Mantova, 88 a Cremona, 59 a Sondrio e Lecco e 52 a Lodi.

AL CIVILE

Si conferma, nell’ultima settimana, la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid, che nella giornata di venerdì registrava 419 posti letto occupati: ad oggi sono 401 i pazienti ricoverati, di cui 43 in terapia intensiva. In lieve riduzione anche l'occupazione dei posti letto delle Terapie Intensive, che resta attorno 90%. I pazienti sono per la quasi totalità di provenienza bresciana. L'Asst comunica anche una progressiva riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (11 nella giornata di ieri) a fronte di un incremento di pazienti non Covid (93 pazienti).

IN ITALIA

Sono 17.221 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, a fronte di 362.162 tamponi molecolari e antigenici (4,7%). Ieri erano stati 13.708. Sono invece 487 le vittime in un giorno (ieri 627).

Sono 3.663 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 20 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 259 (ieri 276). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.851 persone, 465 unità in meno rispetto a ieri.