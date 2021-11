Incidente stradale sulla Osovana: un morto, ferita una ragazza bresciana

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine una 28enne originaria di Brescia coinvolta questa mattina intorno alle 9.30 in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Osovana, in Friuli. La ragazza, al volante della sua auto, è finita contro un'altra vettura guidata da un 71enne di Buja (in provincia di Udine) che nello schianto ha perso la vita. Una volta estratta dalle lamiere, la 28enne è stata elitrasportata in ospedale a Udine. Da quanto si è appreso, la vittima - morta nel tragitto verso il Pronto soccorso - si è immessa sull’arteria principale proprio nell’istante in cui sopraggiungeva il secondo veicolo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Tolmezzo Sul posto anche i Vigili del fuoco di Gemona.