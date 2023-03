Indagine Covid, appello dei familiari. Gli atti su Conte e Speranza ai pm di Brescia

Sarà Mariarosa Pipponzi, che presiede la sezione lavoro del tribunale di Brescia, a dover valutare le posizioni dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della sanità Roberto Speranza indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia.

Gli atti relativi alla posizione di Conte e Speranza, indagati per epidemia colposa per la gestione del Covid in Val Seriana, sono stati trasmessi dalla Procura di Bergamo a quella di Brescia. I pm bresciani hanno tempo 15 giorni per esaminarli, dopo di che li invieranno al tribunale dei ministri, un collegio di tre giudici bresciani, con eventuali richieste istruttorie.

Premier e ministri dunque sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, ma perché si arrivi al processo nei loro confronti, occorre l’autorizzazione preventiva del Senato o della Camera dei deputati. È questa la ragione per la quale le posizioni di Conte e Speranza non figurano nell’avviso di conclusione indagini che riguarda gli altri 17 indagati ma saranno trasmesse allo speciale tribunale presieduto da Pipponzi.

La posizione dell'ex direttore generale Welfare Cajazzo

Secondo gli atti il direttore generale e il direttore sanitario dell'Asst Bergamo est, Francesco Locati e Roberto Cosentina, avrebbero mentito all’assessore alla Sanità lombardo, Giulio Gallera e al dg Welfare, Luigi Cajazzo, sulla situazione dentro l'ospedale di Alzano Lombardo nel febbraio 2020. In questo senso la Procura di Bergamo è chiara e l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di Luigi Cajazzo ex direttore generale Welfare di Regione Lombardia ed oggi Dg dell’Asst Franciacorta, lo ha sottolineato: «Prendiamo atto oggi per la prima volta di queste nuove contestazioni relative alla mancata attuazione del piano pandemico e, con serenità, siamo certi di poter offrire esaustivi chiarimenti anche su tali addebiti, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico, avendo Cajazzo sempre operato con spirito di servizio e abnegazione per fronteggiare in ogni modo possibile il diffondersi dell'epidemia nel territorio lombardo».

L'avvocato ha ricordato che il suo assistito ha reso interrogatorio «al buio» e ha rilevato come «sia già venuta meno l'originaria contestazione relativa alla riapertura del Pronto soccorso di Alzano Lombardo». «A fronte della notifica dell'avviso - ha proseguito il legale - potremo finalmente analizzare compiutamente e con attenzione tutti gli atti di indagine così da formulare ritualmente ogni rilievo difensivo e dimostrare la correttezza dell'operato di Cajazzo anche in ordine a questi nuovi addebiti».

I familiari delle vittime in audizione alla Camera

Intanto Consuelo Locati, presidente dell'Associazione «Familiari delle vittime Covid-19», in audizione in Commissione Affari sociali della Camera, all'indomani della chiusura indagini della procura di Bergamo su quanto accaduto in quella tragica fase iniziale della pandemia ha confermato la soddisfazione per l’avanzare dell’inchiesta.

«Da oggi si riscrive la storia della strage bergamasca e bresciana - ha precisato -. I nostri cari, trasformati in corpi accatastati a cui era stata negata anche la dignità della sepoltura. Purtroppo questo è successo. Io ho perso il papà il 27 marzo del 2020 a Bergamo, nella Wuhan occidentale. Le risultanze della procura non ci restituiscono i nostri cari ma onorano la memoria di chi ha pagato in prima persona un prezzo troppo alto. Mai più una pandemia o una qualsivoglia emergenza ci trovi impreparati».

Di più. «Noi vogliamo sapere che cosa è successo, non ci interessa la politica - ha sottolineato -. Siamo stati abbandonati, ci siamo sentiti di vivere in una realtà surreale. La bergamasca e il bresciano sono stati il luogo della strage più devastante dal secondo Dopoguerra. In un mese circa sono decedute più di 6 mila persone come eccesso di mortalità rispetto ai 5 anni precedenti. Perché non si è intervenuti almeno a partire dal 5 di gennaio del 2020 al primo alert dell'Oms? Perché non ci è stato comunicato che il virus era già nelle nostre case e, invece di metterci al corrente del rischio che correvamo, ci dicevano che tanto era poco più di una banale influenza? E perché non si è intervenuti subito a isolarci? Noi chiedevamo di essere isolati, ma nessuno lo ha mai fatto».

Locati ha citato poi «il piano pandemico non adeguato, non attuato». «La verità è che dovevamo essere pronti e non lo eravamo - ha specificato -. Chi ci rappresenta ufficialmente ci dia risposte chiare, sincere, trasparenti. Riteniamo di avere questo diritto, perché riteniamo che queste risposte rappresentino il rispetto che le nostre istituzioni riconoscono a noi familiari e prima ancora ai nostri cari che non ci sono più. Noi abbiamo dato fiducia al Parlamento, ma finora questa fiducia non ci è stata ripagata. La Commissione d'inchiesta sarebbe la prova che anche le istituzioni vogliono riprendere una relazione coi propri cittadini. A noi non serve un giorno per ricordare i nostri cari, perché li ricordiamo tutti i giorni e promettiamo loro che avranno giustizia e non solo nei tribunali, ma anche attraverso quelle verità che solo il Parlamento ci può dare».

Istituire una Commissione d'inchiesta bicamerale

L'auspicio dei parenti delle vittime è quindi che venga istituita una Commissione d'inchiesta bicamerale. «Per mantenere alta l'attenzione su una delle pagine più buie della nostra storia. Se non hai visto, se non hai atteso la telefonata non puoi capire. Si restava ad attendere una telefonata dai medici che avevano preso in carico un papà, una mamma, magari entrambi, o un figlio, una figlia, un fratello, una sorella. Nessuno ci chiedeva come stavamo contagiati, soli, straziati, isolati. Quello che è successo a me è successo a migliaia di altre persone, è successo ai familiari dell'associazione che io in questa sede rappresento, è successo ai familiari degli ospiti delle Rsa che si sono riuniti in altre associazioni».

Quindi l’ultimo disperato appello perché la giustizia faccia velocemente il suo corso: «I nostri cari sono tornati da noi, ma nelle urne. E non sappiamo nemmeno se in queste urne ci sono i resti dei nostri cari, però li abbiamo abbracciati. Perché solo questo ci è rimasto». •.