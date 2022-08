Inferno carcere a Canton Mombello: manca anche la carta igienica

Non è un problema dei singoli istituti penitenziari, non è responsabilità della direzione delle carceri bresciane se la situazione è critica, soprattutto in quello principale, ovvero il «Nerio Fischione» o «Canton Mombello». Il problema è centrale, del sistema in toto, del «carcere che non è mai stato e non è una priorità per nessuno – osserva con amarezza Luisa Ravagnani, garante cittadina dei detenuti –: le persone che sono al suo interno è vero che stanno scontando una pena, quindi sono private della loro libertà, ma dovrebbero tuttavia avere l’opportunità di condurre una vita dignitosa e invece non è così». Le parole della garante sono drammatiche e tangibili: drammatiche come confermano i casi di suicidi in carcere, in aumento in tutta Italia e anche da noi, dove ai primi del mese un uomo si è tolto la vita, proprio al «Nerio Fischione»: una situazione di difficoltà, ben raccontata su queste colonne, che non è più accettabile. I motivi di un suicidio, di ogni suicidio, non possono mai essere del tutto chiariti, ma a volte, oltre alla complessità dell’animo umano, le condizioni di vita possono influire su una decisione così drastica. E le condizioni di vita non sono certo facili nel carcere del centro città, in sofferenza da anni per il sovraffollamento, per la criticità della struttura stessa e «per la scarsità delle forniture ministeriali», precisa Ravagnani che si reca in carcere mediamente due o tre volte al mese e che ai primi di agosto era stata proprio in visita prima delle ferie. Con molta concretezza la garante traduce in atti pratici la locuzione «carenza di forniture statali»: non manca solo l’aria condizionata, che potrebbe anche essere considerata un «optional», bensì mancano materassi, lenzuola, perfino carta igienica: «Quando vado nelle scuole cito sempre questo fatto per far capire bene la situazione ai giovani: un rotolo di carta igienica, secondo gli approvvigionamenti del Ministero, viene consegnato ad ogni detenuto una volta ogni quindici giorni. Come è possibile pensare una vita minimamente dignitosa se perfino manca il materiale essenziale per le primissime necessità?». Spesso è il mondo del volontariato a cercare di tappare la voragine delle carenze che si creano: «Una recente raccolta fondi da parte degli avvocati bresciani ha permesso di mettere a posto la palestra, i materassi devono avere delle determinate caratteristiche quindi non posso essere acquistate direttamente dai volontari… poi ci sono i periodi particolari, tipo quello natalizio, in cui le varie associazioni donano oggetti o alimentari ai detenuti. Ma non è questo il sistema di gestire un’istituzione, come è quella carceraria». Ravagnani evidenza un problema che «c’era già all’inizio del mio volontariato in carcere, ben oltre venti anni fa » di cui non capisce bene il punto più critico: «Non so se sono i fondi ad essere pochi, non so se è la burocrazia a rendere tutto difficile, ma so che le condizioni di vita delle persone in carcere non sono accettabili». È la politica, il governo nazionale ad avere la responsabilità, anzi il dovere sancito dalla Costituzione, di mettere mano all’intero sistema, con pianificazione e ampia visione. Altrimenti risultano dei meri palliativi gli interventi, seppur lodevoli, della società civile o delle istituzioni decentrate, quali per esempio la Regione Lombardia che proprio in questi giorni ha aggiornato il piano per la prevenzione del rischio suicidi nelle carceri. Senza dimenticare i fondi «spariti» per il nuovo carcere a Brescia, di cui si è persa ormai ogni traccia.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA