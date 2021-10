«Infortuni sul lavoro: quasi tornati ai livelli degli anni Sessanta»

«Siamo tornati quasi ai livelli degli anni Sessanta», commenta Roberto Valentini, presidente di Anmil (Associazione nazionale mutilati invalidi) Brescia, in occasione della 71ª giornata nazionale dedicata agli infortuni nei luoghi di lavoro. Secondo i numeri diffusi proprio in questa nuova giornata di denuncia, e derivanti dall’elaborazione Anmil su dati Inail (denunce infortuni e malattie professionali in Italia, Lombardia e province lombarde), per la provincia di Brescia in questo 2021 si registrano 8.744 casi, i più alti dopo Milano. Il numero è inferiore del 9,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 «perché questa volta non sono stati inclusi tutti gli episodi legati alle patologie derivanti da Covid-19 ma questo non significa che l’anno in corso non sia drammatico», precisa Valentini. (...)

