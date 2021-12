Insulti, bugie no-vax e attacchi vandalici: Facebook cancella il gruppo

Nelle scorse ore Facebook ha deciso di rimuovere una rete di account collegati al movimento dei "guerrieri Vivi" o "V_V" definiti “una combinazione di account autentici, duplicati e falsi per commentare in massa i post di pagine, realtà editoriali e individui, per intimidirli e metterli a tacere”.

Centinaia di utenti che condividono lo stesso logo nel profilo solo pochi giorni fa hanno commentato su Facebook la notizia delle indagini sul gruppo, con parole cariche d'odio, insulti, deliri e farneticazioni anti-scientifiche contro i vaccini. Due grandi scritte a firma dello stesso gruppo sono comparse a fine luglio sulla cancellata di una fabbrica dismessa che confina con la sede del nostro giornale, Bresciaoggi. Già a febbraio in modo ancor più pesante molti di questi utenti avevano preso di mira anche il sito di Bsnews.it.

Una delle persone più attive del gruppo, secondo quanto emerso, sarebbe una donna di Trenzano che spiegava agli altri anche come evitare le telecamere per compiere blitz vandalici.

La società di Zuckerberg, il cui nuovo nome è Meta, sottolinea che spesso gli appartenenti al gruppo definivano medici, giornalisti ed editori "sostenitori dei nazisti" per aver promosso i vaccini anti-Covid, sostenendo che la vaccinazione obbligatoria porterà alla "dittatura sanitaria”. Il loro metodo operativo era quello di “commentare in massa, postare in massa per molestare o mettere a tacere altre persone”. Dopo le ultime segnalazioni e l’attacco a Bresciaoggi, anche Facebook oltre alla magistratura ha deciso di agire contro questa organizzazione.

Sul piano delle indagini è emerso che il gruppo delineava vere e proprie strategie criminali contro la campagna e le strutture vaccinali. Il gruppo formato da circa 20mila persone attivo su social media e chat (soprattutto su Telegram) con oltre 50 pagine allestite per la propaganda no vax è al centro delle indagini avviate dalla Digos di Firenze. Perquisizioni domiciliari sono scattate in varie province oltre a quella di Brescia: Firenze, Pisa, Como, Viterbo, a carico di persone ricollegabili appunto al movimento “V_V”. Nelle chat venivano appunto fornite indicazioni su come eludere le indagini: “Compio la mia azione con berretto, occhiali da sole, mascherina, vestito di nero, trovo zona lontana dalle telecamere dove levo berretto, occhiali, mascherina”.

La notizia delle perquisizioni effettuate dalla Digos di Firenze avrebbe scatenato un "fuggi fuggi" dalle chat gestite dagli indagati, con messaggi e appelli ad abbandonare e a cancellarsi dai social.

Per gli inquirenti il compito della casalinga incensurata di Trenzano, 60enne, era quello di reclutare gli aspiranti «guerrieri» cui, dopo una specie di "test di ingresso" per le chat, insegnava come mettere a segno attacchi vandalici contro gli hub vaccinali.

Due le inchieste che hanno portato alle perquisizioni di ieri: una è della Polizia Postale di Genova - 24 le perquisizioni - e l'altra quella della Digos i Firenze, con cinque soggetti perquisiti. La 60enne bresciana è dentro quest’ultima indagine.

Le ventinove persone sottoposte a perquisizioni sono finite nel registro degli indagati con l’accusa a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al danneggiamento e all’imbrattamento degli hub vaccinali e di avere costituito, facendone parte, una società segreta e di avere istigato all’interruzione di pubblico servizio.

Nei guai è finito anche un dipendente della Asl Toscana Centro che avrebbe inviato a un altro, dedito ai vandalismi, una foto del terminale del 118 contenente gli indirizzi dei centri di vaccinazione.

Nelle immagini è stato oscurato il loro logo per non dare ulteriore visibilità a questo tipo di messaggi, che ovviamente non prevedono rispetto né attitudine al dialogo.