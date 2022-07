Salò, dopo anni di precariato alza bandiera bianca. «Io stagionale da 1.700 euro al mese, ma al lavoro in un mondo di ricatti»

Ristoratori e albergatori non trovano personale? «Chi è causa del suo mal pianga sé stesso»: è la lapidaria risposta di un'ex cameriera stagionale di un albergo 4 stelle di Salò. «Ex» perché «dopo tanti anni di precarietà e di sfruttamento» la 40enne bresciana ha deciso di cambiare settore. «Ho sempre amato il mondo della ristorazione e per anni ho fatto le stagioni sul lago di Garda, da marzo fino a fine ottobre, ma sono arrivata a un punto in cui ho dovuto mollare, non riuscivo più a sostenere una vita del genere - confida -: per mesi la tua vita non esiste, sei assorbita completamente dal lavoro e, nonostante tutto, non c’è alcuna soddisfazione né economica né tantomeno personale. Oggi collaboro sporadicamente con qualche azienda di catering, perché dopotutto resta la mia più grande passione, ma il mio principale impiego è in uno studio associato», confida la 40enne che, per la situazione, ha preferito restare anonima.

«Non voglio fare di tutta l’erba un fascio. Non tutti gli albergatori e non tutti i ristoratori sono disonesti, ma si riconoscono facilmente: chi ha lo stesso personale da anni è perché ci tiene, investe sui dipendenti e cerca di farli stare bene. Una politica giusta se vuoi che la tua attività cresca ma purtroppo la condizione generale è tutt’altro che rose e fiori». Tradotto in poche parole: «Orari folli e paghe misere. Sapevo a che ora iniziavo ma mai quando staccavo. L’unica certezza è che avrei sgobbato per 12 o 13 ore». Si partiva alle 6.30 con le colazioni per terminare a notte inoltrata: nel mezzo solo una piccola pausa, dalla fine del pranzo fino all’aperitivo. Sei giorni su sette, per il contratto. Sette su sette, nella realtà: «Stipendio netto di 1.700 euro, ma c’era un bel trucchetto: la busta paga era compresa di ratei del tfr, di tredicesima, quattordicesima e addirittura di ferie - racconta -. Se volevo prendere un giorno di ferie che avevo maturato, la giornata veniva trattenuta dallo stipendio e il bonus Renzi non mi veniva dato. Un modo di agire folle e scorretto anche se, al momento dell’assunzione, va detto che non veniva tenuto nascosto: fanno leva sui bisogni delle persone, sulla necessità di dover lavorare a qualsiasi condizione».

Un mestiere di fatica e senza tutele: «Avevo il giorno di riposo ma regolarmente lo saltavo con la promessa, da parte del mio titolare, di poterlo recuperare. Invece - sottolinea - arrivavo a fine stagione senza recuperi che non venivano nemmeno retribuiti. Addirittura, l’anno in cui ho perso mio padre mi hanno negato i tre giorni di lutto togliendoli dai riposi». Un ambiente ancora più difficile per le donne: «Danno per scontato che devi fare le pulizie delle sale e non c’è molta possibilità di crescita perché prediligono un direttore di sala uomo». La messa al bando dei voucher, inoltre, ha creato un nuovo fenomeno: «Molti utilizzano i contratti a chiamata dichiarando pochi giorni in busta paga. La maggior parte dello stipendio la danno in nero. Ma nessuno muove un dito, controlli non ce ne sono e le vertenze non si fanno per paura», dice amareggiata. Poi è arrivata la pandemia e le cose sono cambiate: «Siamo rimasti a casa senza stipendio e senza cassa integrazione: la maggior parte ha preso la palla al balzo e ha trovato qualcosa di più sicuro e retribuito il giusto. Chi oggi piange la mancanza di camerieri se l’è cercata. Spero sia la miccia che scateni i dovuti cambiamenti, che si metta mano al Ccnl fermo da anni e che i nostri sindacati, finora inesistenti, facciano qualcosa». •. M.Gia. © RIPRODUZIONE RISERVATA