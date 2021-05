Ipotesi di una terza dose? «Con 6 mesi di copertura ci sarebbe la necessità»

La marcia giusta ingranata in Lombardia per le vaccinazioni anti Covid dovrà presto confrontarsi con una nuova incognita: quella della terza dose. «Non c’è un’indicazione precisa che ci dica che l’immunizzazione perda efficacia dopo sei mesi, ma nemmeno disposizioni sulla durata della copertura del vaccino. Siamo in attesa di un chiarimento: l’ipotesi di una finestra di efficacia di sei mesi (come previsto per la validità del green pass, ndr.) ci porrebbe drammaticamente di fronte alla necessità di riprendere l’attività vaccinale per la terza dose già nei prossimi mesi, tenuto conto che i sanitari e ospiti delle Rsa sono stati immunizzati da gennaio. E questo ci creerebbe non pochi problemi organizzativi e di disponibilità di vaccini». (...)

