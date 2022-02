Iscrizioni: per la prima volta nel Bresciano i licei superano i tecnici

Sorpasso! Per la prima volta a Brescia le iscrizioni ai licei superano quelle agli istituti tecnici. Lo affermano i dati forniti dal Polo provinciale dell’Orientamento che ha sede al Tartaglia Olivieri sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico chiuse il 4 febbraio. Come sempre, Brescia va in controtendenza visto che a livello nazionale salgono i tecnici e persino i professionali, finora meno apprezzati, e calano, seppur leggermente, i licei, restando però ben assestati al 56,6 medio delle preferenze. E più della metà dei ragazzi sceglie un liceo anche in Lombardia che segna un 51%. Solo in Veneto e in Emilia la percentuale dei liceali si mantiene sotto il 50 per cento, in parecchie regioni si oltrepassa addirittura il 60, sfiorando il 70 nel Lazio.

Attenzione, però, a questo sorpasso. Per prima cosa mancano i dati delle paritarie e, soprattutto, se si sommano i tecnici con l’istruzione e la formazione professionale, finisce 64 contro 36. La propensione più al lavoro che all’università rimane come caratteristica del territorio. Il totale delle matricole alle secondarie di secondo grado è di 12.382, compresi i Cfp che non sono statali; alla prima elementare si sono iscritti in 9753, alla prima media in 11.258 . Sono quindi oltre 33 mila gli studenti che cambieranno nel 2022-23 il loro livello di partecipazione al mondo scolastico nella nostra provincia. Calo che invece ha ripercussioni sugli iscritti alla terza media degli ambiti della Valcamonica, -11,29%, del Garda-Valsabbia, meno 4,91. Non è probabilmente l’unico motivo della forte differenza, determinata anche dal trasferimento degli stranieri in tempi di perdita del lavoro.

Il segno meno si trova in tutti gli ambiti scolastici ma molto lieve, tranne che nel Sebino Franciacorta. Le variazioni degli iscritti alle superiori sono determinate anche dall’overbooking di certe scuole che si trovano costrette a smistare oltre un centinaio di ragazzi che finiscono ad altro indirizzo. Fra i tecnici è sempre l’amministrazione e finanza ad essere appetibile, seguita dall’informatica e dalla meccanica-meccatronica che scalza e manda al quarto posto il turismo in decrescita. Fra i licei, la maggiore crescita si trova all’artistico. Va ricordato che mancano però i dati relativi alle paritarie che hanno optato per la modalità di iscrizione diretta e che tale modalità è stata utilizzata in alcuni casi pure per l'iscrizione alle statali: l'obbligo di utilizzo di credenziali Spid, Cie o eIDAS per accedere al servizio ha creato alcune difficoltà e le famiglie si sono rivolte direttamente alla scuola.•.