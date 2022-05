Its, crescita e risorse: al via in Lombardia due bandi milionari

Occupazione, dopo un anno dalla fine del corso, 83 per cento in Italia, 90 in Lombardia e, al 91 per cento, in un posto coerente con il percorso scolastico. La garantiscono, secondo il rapporto Indire 2021, gli Its, Istituti Tecnici Superiori, due, anche tre, anni articolati in semestri dopo la Maturità, per la creazione di una precisa e innovativa figura professionale, tra teoria e pratica, con un minimo del 30 per cento sul campo. Sono dati del 2020 oltretutto registrati in pieno periodo di pandemia, con tutte le difficoltà del caso, di frequenza e di movimento. Le iscrizioni al 2022-23 sono aperte fra maggio e giugno, il sistema è regionale e l’accreditamento delle fondazioni ad hoc fa capo all’assessorato alla Formazione.

In Lombardia esistono 199 corsi di 25 fondazioni attive in dieci aree tematiche, formate dalle istituzioni scolastiche e territoriali con la partecipazione delle aziende e delle loro associazioni. Gli iscritti sono 5 mila sui 19 mila del Paese, in continua crescita dopo una prima fase molto faticosa. Sia la Lombardia, dove già si trova la maggioranza delle opportunità, che il Governo operano per un potenziamento, la prima con un serie di bandi, per esempio quello sull’innovazione tecnologica, 2,5 milioni, quello per le imprese, «Formare per assumere», 15 milioni. Dal Pnrr dovrebbe arrivare un miliardo e mezzo da spendere in cinque anni proprio per connettere maggiormente il mondo della scuola con quello del lavoro, e per adeguare la preparazione alle sfide del mondo che cambia; ma la riforma degli Its che doveva vedere la luce all’inizio della primavera è persa nei meandri parlamentari. Sia il premier Draghi che il ministro Bianchi hanno parlato degli Its come strumento del futuro, come alternativa all’università.

«Se non la approvano velocemente non si potrà programmare nemmeno per il 2023-24- afferma l’assessore provinciale all’Istruzione Filippo Ferrari -. Si aspetta un’intesa tra le forze politiche, intanto a Brescia stiamo lavorando a un accordo fra Provincia, Regione, Confindustria, Camera di Commercio per nuovi progetti in vista dei finanziamenti».

Nel Bresciano operano 4 fondazioni, in città Machina Lonati nel settore moda, a Rodengo Saiano Simposyum per l’agroalimentare, a Lonato la Fondazione per le Nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche, a Manerbio Jobs Factory per l’area Ict e Comunicazione. Si legano ad aziende del territorio per formare addetti con le competenze richieste dal mercato ma anche dal futuro e spesso sono proprio quelle aziende ad assumere i ragazzi che vi fanno tirocinio.

Oggi Smart Future Academy, che ogni anno organizza un evento di orientamento, proporrà uno speciale dalle 9 alle 12.30 dedicato agli Its della Lombardia per illustrane le possibilità agli studenti delle superiori e alle loro famiglie. Si parlerà di quelli ubicati nella nostra zona ma anche di quelli delle altre province lombarde a cui i giovani possono iscriversi seguendo le proprie inclinazioni dopo avere superato l’esame di Stato. Ma non sono solo i diplomati ad accedere, si avvicinano anche laureati che vogliono approfondire o universitari che hanno cambiato idea sull’itinerario post diploma. Possono iscriversi anche i diplomati quadriennali professionali che abbiano frequentato un anno di Ifts, altro tipo di corsi professionalizzanti nel concreto. Una buona conoscenza dell’informatica e della lingua inglese costituisce requisito preferenziale. •.