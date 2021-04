L’anestesista di Codogno «Colleghi, vaccinatevi»

E’ il dubbio metodico della scienza a indicare la via per soluzioni nuove. Anche al costo di infrangere barriere che sembravano inalterabili. Il dilemma di Annalisa Malara si chiamava Mattia, aveva 38 anni, un fisico da sportivo e una polmonite virale a evoluzione rapidissima che lo aveva condotto in Terapia intensiva. Lei, medico rianimatore all’ospedale di Codogno, quel 20 febbraio dell’anno scorso ha osservato a lungo segni e sintomi, prima di decidere di contravvenire ai protocolli che autorizzavano il tampone solo per chi avesse avuto contatti con Wuhan. Il suo intuito clinico ha abbattuto il tabù di un virus confinato in Cina, svelando all’Italia intera che Sars-CoV-2 era già tra noi, a partire da Mattia, divenuto per tutti il «paziente 1». (...)

