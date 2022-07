L’arrivo della pioggia non disseta la pianura: il momento resta critico

Le precipitazioni non hanno cambiato la situazione di difficoltà. Nessun sollievo per l'agricoltura: «Ora si cerca di salvare il salvabile». Il governatore Attilio Fontana nominato commissario per l'emergenza

Sono lacrime diverse quelle che scorrono in queste ore in Valcamonica, piegata dall'ennesimo disastro provocato dal maltempo, e nella pianura bresciana che continua a soffrire per la siccità. «La pioggia caduta non ha spostato il problema, soprattutto nelle zone di alta pianura – sottolinea Diego Balduzzi, agronomo del Consorzio di bonifica Oglio Mella -. Le precipitazioni sono state localizzate, e gran parte dell'acqua caduta è stata subito assorbita dall'alveo dei fiumi riarsi. Nei laghi non è arrivata l'onda di piena: nel Sebino ieri pomeriggio il deflusso era di 27,8 metri cubi al secondo, contro un afflusso di 28,4 metri cubi». Nella Bassa i temporali non hanno portato grande sollievo. «La poca acqua che c'è, finisce nelle grandi rogge: in questi giorni nella Seriola Nuova che va da Chiari a Gussago – spiega Balduzzi -. Nei prossimi giorni inizieremo i turni altrove. Ma c'è il rischio di arrivare a metà e non riuscire a soddisfare tutti. Giorno per giorno diminuisce la superficie coltivata, perchè molti agricoltori hanno deciso di trinciare il mais anche se non è arrivato a maturazione. Cercano di salvare il salvabile. E il secondo raccolto ormai è affidato nelle mani del Signore... Ci sono isole felici, dove si è irrigato con i pozzi privati, ma quando arriveranno le bollette dell'energia saranno lacrime e sangue».

I costi dell'energia «quest'anno hanno raggiunto il doppio rispetto all'anno scorso, e il triplo sul 2019. I Consorzi sono rimasti esclusi da qualsiasi provvedimento di calmieramento prezzi – denuncia Balduzzi -: mentre tutti, comprese le aziende agricole, hanno ottenuto benefit in termini di imposta, i Consorzi sono rimasti terra di nessuno». Il tema della siccità è stato affrontato ieri anche in Consiglio provinciale. La notizia della nomina del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a commissario straordinario per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica ha rimescolato le carte in aula. Il gruppo di centrodestra chiedeva l'istituzione di un Tavolo permanente sulla siccità - coinvolgendo anche i Consorzi di bonifica, le associazioni di categoria del mondo agricolo, i consorzi dei fiumi e dei parchi e Arpa. Un Tavolo «necessario – secondo il consigliere Daniele Emanuele Mannatrizio – in considerazione del perdurare cronico della situazione che sta mettendo in ginocchio i nostri territori. Non si può più perdere tempo».

Secondo invece il vice presidente Guido Galperti «bisogna prima capire come si muoverà Fontana, che avrà una settimana di tempo per programmare un piano, avendo pieni poteri che vanno oltre la legislazione e oltre le norme. Rischiamo di uscire con proposte già superate dalle sue scelte». Meglio, allora, «approfondire l'argomento attraverso la commissione del Ciclo idrico», che il consigliere delegato Marco Apostoli si è impegnato a convocare entro venerdì prossimo. •. C.Reb.