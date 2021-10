La 500 Miglia Touring, spettacolo a 4 ruote

La 500 Miglia Touring ha incoronato ancora una volta la coppia bresciana formata da Vincenzo e Paolo Bricchetti, padre e figlio, che hanno portato a casa il miglior risultato in assoluto nelle verifiche che uniscono le prove a cronometro con i test di cultura generale e curiosità del territorio. La gara, giunta all’edizione numero 23, partita da Brescia venerdì con tappe a Cremona e Piacenza fino a Rapallo per poi proseguire sabato da Rapallo a Casale Monferrato fino a Stresa, ieri ha visto la partenza dallo splendido centro sul lago Maggiore, e ha percorso le vie del Piemonte e della Lombardia fino a Monza dove c’è stata la prima sosta nella suggestiva cornice della Villa Reale; poi il passaggio a Cassano d’Adda e quindi il rientro verso la città dove nel tardo pomeriggio sono giunte le auto. Il traguardo è stato posto in corso Zanardelli dove, sotto qualche goccia di pioggia, le auto sono state applaudite da due ali di folla, affascinate dalla colorata carovana delle vetture. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola