La BAM conquista Brescia con la domenica ecologica: cinquemila podisti al via

E' partita con l'inno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura la 21esima edizione della Brescia Art Marathon, per la quale è prevista una mini-domenica ecologica e biglietto unico sui mezzi pubblici per tutta la giornata. L'area interna alle vie Spalti San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Turati e piazzale Arnaldo sarà oggi vietata al traffico fino alle 14, quando anche gli ultimi dei cinquemila podisti avranno tagliato il traguardo.

Sul ring si potrà circolare, mentre per favorire l'accesso al centro arriva il biglietto unico deciso dalla Loggia in collaborazione con Brescia Mobilità. Tutti i ticket (zona 1, zona 2 e zona 1+2) manterranno il costo abituale e potranno essere utilizzati per tutta la giornata. Stessa validità avranno anche quelli acquistati con Bresciapp! o Viaggia con un beep, il sistema contactless attivo nelle stazioni metro e a bordo bus. In questo caso si può «beeppare» tutte le volte che si prende un mezzo, e l'addebito della tariffa scatterà solo la prima volta. Intanto la polizia locale è pronta a schierare 100 agenti, a cui si aggiungono circa 500 volontari della maratona, per vigilare sulla gara e presidiare gli accessi al centro, con gli agenti che non mancheranno, se necessario, di elevare sanzioni.•.