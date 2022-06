La delegazione di Brescia a Darmstadt: "Non dimenticheremo mai il vostro aiuto"

La delegazione bresciana in visita in questi giorni a Darmstadt, guidata dal sindaco Emilio Del Bono e dalla vicesindaco Laura Castelletti, ha incontrato mercoledì 29 giugno, al Municipio della città dell’Assia, il Sindaco Jochen Partsch e Ana-Violeta Sacaliuc, Capo Dipartimento Relazioni Internazionali.

Il sindaco Del Bono ha colto l’occasione per ricordare la grande solidarietà espressa da Darmstadt nei confronti di Brescia nel momento più duro della pandemia, inviando alla nostra città preziosissimi dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e accogliendo pazienti bresciani nel locale ospedale. “Un gesto che non dimenticheremo mai!”, ha voluto precisare il primo cittadino bresciano. “È venuto dal cuore”, ha risposto Jochen Partsch, che ha ricordato anche la tragedia della guerra in corso in Ucraina.

Darmstadt, oltre che con Brescia, è infatti gemellata anche con la città ucraina di Ushgorod, alla quale sta inviando aiuti. I due sindaci hanno ribadito la loro sintonia e il sindaco Del Bono ha ricordato la grande resilienza dimostrata dai cittadini di Darmstadt, che sono riusciti a rialzarsi e a ricostruire la città, completamente distrutta dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Darmstadt, individuata dalla rivista Wirtschaftswoche per la quinta volta come la città tedesca con le maggiori prospettive economiche, è anche “città della scienza”. Il riconoscimento, conferito dal Land Assia, è dovuto alle sue quattro Università con 42mila studenti e ai 30 istituti di ricerca presenti nel suo territorio. L’appuntamento con il Primo Cittadino di Darmstadt è stato preceduto, in mattinata, da una visita alla Colonia degli Artisti sulla Mathildenhöhe (l’altura di Matilde), dichiarata patrimonio mondiale Unesco nel 2021.