La lunghissima «marcia» di una grande opera

Dal 1992 con il progetto di massima al 2018 per il progetto esecutivo, poi tre estati fa (agosto 2019) la delimitazione delle aree di cantiere e i primi colpi di ruspa a Lonato e Desenzano, quindi nell’ottobre 2020 l’inaugurazione dei lavori e l’accesione della fresa meccanica che sta scavando la galleria principale, mentre è in fase di progettazione definitiva il tratto urbano in uscita da Brescia città. Se davvero sarà come previsto il 2026 la data del passaggio del primo treno sulla Tav Brescia-Verona, saranno trascorsi 34 anni, dall’inizio della progettazione al primo fischio del capostazione. La data storica è il giugno 1992: presentazione da parte di Fs del progetto di massima e apertura della procedura di Valutazione di impatto ambientale per la tratta Milano-Verona: era 30 anni fa. Si passa al febbraio 1994 (Lombardia) e maggio 1997 (Veneto): le Regioni accettano il progetto di massima, ma con prescrizioni che comporteranno numerose modifiche. Si arriva al 10 dicembre del 2000 quando il Mit, con Decreto ministeriale, convoca la conferenza di servizi per la tratta Milano-Verona, e si dovrà aspettare poi il 5 dicembre del 2003 per l’approvazione, con Delibera Cipe e pubblicazione in Gazzetta ufficiale, del progetto preliminare. Per il progetto definitivo (che in realtà è il penultimo step in attesa del progetto esecutivo) si arriva al marzo del 2014, ed è solo la prima emissione, ancora da sottoporre a conferenze di servizi, raccogliendo le osservazioni di Comuni, Province, Regioni, aziende e privati, che fioccheranno a centinaia. Anche questo passaggio richiederà molto tempo: l’approvazione del Cipe, con copertura finanziaria per 2 miliardi e 499 milioni di euro del primo lotto, arriverà soltanto il 10 luglio del 2017. Ma attenzione: il governo in quell’occasione finanzia e approva, ma con ben 309 prescrizioni, ovvero 309 modifiche e approfondimenti che complicheranno non poco la redazione del progetto esecutivo, di cui non si saprà quasi nulla fino alla fine del 2018. Frattanto, nel 2016, veniva inaugurata pronta nei tempi la tratta precedente, la Treviglio-Brescia. Su Verona invece altri contrattempi: il progetto definitivo viene in prima istanza rigettato dalla Corte dei Conti per «carenza documentale» (dicembre 2017) e approvato nel marzo 2018. Si arriva all’agosto 2019, quando chilometri di reti rosse arrivano a delimitare le aree di cantiere e si inizia a impiantare il grande centro logistico-operativo a Campagna di Lonato, dove il 5 ottobre 2020 è stata accesa la «talpa» e tagliato il nastro inaugurale. •. V.Rod. © RIPRODUZIONE RISERVATA