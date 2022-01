A Brescia la pandemia ha dato un taglio pure al Reddito di cittadinanza

Il Covid «taglia» il Reddito di cittadinanza. Secondo i dati diramati dall'Inps, anche a Brescia i percettori della misura varata dal primo Governo Conte sono calati, così come è accaduto in tutte le Regioni italiane. Se i nuclei richiedenti nel 2019 (nel periodo tra aprile e dicembre) in provincia sono stati 20.844 (l'1,3% del totale nazionale), tra gennaio e dicembre del 2020 sono scesi a 15.631 (1,1% italiani), mentre nell'anno appena concluso si è registrata un'ulteriore flessione a 13.580, pari all'1,2% nazionale. Un calo che ha interessato l'intera Lombardia che dai 163 mila percettori del 2019 è scesa a 146 mila nel 2020 e ha sfiorato quota 121 mila nel 2021, rappresentando sempre circa il 10% del totale nazionale.

A guidare la classifica italiana nel 2021 è la Campania, con 227 mila percettori di Rdc e di Emergenza (il 19,5% nazionale), seguita da Sicilia (183 mila persone, il 15,8%) e Lazio con 129 mila nuclei, l'11,1% del totale. Nel dettaglio, i nuclei percettori di reddito di cittadinanza a Brescia nel mese di dicembre 2021 sono 10.227 (per 22.932 persone coinvolte), con un importo mensile medio di 502,28 euro.

Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, i percettori nel Bresciano sono 1.899 (2.041 le persone coinvolte), con un assegno medio di 231,7 euro. Per quanto concerne il reddito di emergenza, sono stati 6.781 i beneficiari (15.673 le persone coinvolte) interessati dal decreto legge 41/2021, che ha concesso la misura per marzo, aprile e maggio, con un assegno medio di 535,98 euro, mentre sono stati 5.407 i nuclei (per 11.887 persone) che hanno beneficiato del RdE per giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Per quanto riguarda i dati dei Centri per l'impiego della Provincia di Brescia, dall’1 gennaio 2020 al 6 dicembre 2021 sono stati 14.874 i destinatari del Patto per il lavoro. Una proiezione basata sui primi otto mesi dell'anno appena passato ha analizzato 13.216 domande accettate: di queste, 6.052 presentate da uomini e 7.164 da donne, con un'età media di 40 anni. Tra questi, risultavano 9.689 percettori di Rdc e 4.323 di questi hanno sottoscritto un contratto di lavoro (370 a tempo indeterminato).

«Non sempre si tratta di persone facili da inserire nel mondo del lavoro, perché presentano profili non richiesti e difficili da formare per le esigenze del territorio - puntualizza Angelica Zamboni, responsabile dell'Ufficio Affari generali Lavoro della Provincia di Brescia e dei Centri per l'impiego della Provincia - In molti casi il Rdc sta effettivamente svolgendo una funzione sociale di sostegno alla povertà». Secondo Zamboni, «servirebbe una maggiore attenzione nell'indirizzare i percettori di Rdc verso il canale corretto: in questo, i navigator ci hanno dato e ci stanno dando una grande mano nel raccordo con i servizi del territorio, attività che contiamo di poter potenziare grazie all'implementazione dell'organico per i Centri per l'impiego decisa da Ministero e Regione Lombardia». I navigator, criticati in passato, «sono stati d'aiuto in un momento in cui le risorse erano limitate e la presa in carico delle persone era un percorso complicato: oggi c'è una stretta collaborazione», spiega Zamboni.•.