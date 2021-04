Studenti in classe, «ma a regime per mercoledì»

Nessuno lo sperava più, si guardava ormai a maggio, invece da lunedì, col passaggio in fascia arancione della Lombardia, si riapriranno le scuole anche per i ragazzi di seconda e terza media e delle superiori. Più di 160 mila studenti rivedranno compagni e insegnanti, sembrava un sogno. Certo, per le secondarie di secondo grado, 50 mila iscritti, si tratta di una ripresa a metà: a causa dei posti sui bus e degli spazi non sufficienti per il distanziamento, la fatidica dad continuerà al 50 per cento. La parola d’ordine è: si ricomincia da dove ci si era interrotti, con le decisioni del tavolo prefettizio, con le scelte autonome di istituto sugli orari, sugli ingressi e le uscite, sulle modalità di ripartizione delle lezioni. In qualche caso contemporaneamente metà classe seguiva in presenza e l’altra metà da casa, in altri i gruppi si alternavano a giorni o a settimane. Il modello verrà ripreso. «Ho sentito i presidi e non ci sono problemi, il piano rimarrà invariato. (...)

