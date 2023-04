Lagarde incontra gli studenti, 18enne bresciano la stupisce con domanda finanziaria: "Bravo"

Leonardo Daviglio dell'Einaudi di Chiari è intervenuto ponendo alla presidente della Banca Centrale Europea un quesito sui tassi d'interesse e l'immissione di denaro per garantire il sistema bancario.

Studente bresciano riceve i complimenti di Lagarde per la sua domanda economica

In un mondo dove adulti e politica stanno dando il peggio di sé abbiamo giovani che, non ancora o poco più che maggiorenni, sanno interpellare e meritare encomi dalla Presidente della Banca Centrale Europea. E' quanto accaduto a Firenze, venerdì 31 marzo, ad uno studente diciottenne dell'Istituto Einaudi di Chiari: Leonardo Daviglio. La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, era ospite d'onore dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori, presieduto da Andrea Ceccherini, all'appuntamento pubblico del ciclo “Nuovi incontri per il Futuro” che si è tenuto a Palazzo Corsini.

All'incontro hanno preso parte anche 500 studenti aderenti al progetto di educazione economico-finanziaria “Young Factor” promosso dall'Osservatorio. Tra loro c'erano 50 alunni dell'istituto Einaudi e uno di loro, Leonardo Daviglio, è intervenuto ponendo alla presidente Lagarde una domanda sulle ultime scelte finanziarie della Banca Centrale Europea, tra aumento dei tassi d'interesse e immissione di denaro per garantire il sistema bancario europeo.

La Lagarde dopo aver chiesto l'età del giovane clarense, prima di rispondere, gli ha espresso i complimenti per l'ottima domanda. Ecco la domanda posta dal giovane clarense e la risposta della Presidente della BCE.