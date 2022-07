Lago d’Idro, l’accordo rimane in stand by Palla al commissario

Rimane in sospeso l'accordo per il rilascio di 5 milioni di metri cubi di acqua dai bacini dell'alta valle del Chiese, in soccorso al lago d'Idro e all’agricoltura. Sarà probabilmente il Commissario straordinario nominato a breve a sciogliere l’ impasse. Sembrava tutto deciso, ma i tempi si stanno allungando. Da giorni Regione Lombardia stava lavorando all'accordo che avrebbe dovuto essere applicato già a partire da domani, ma una postilla nel consenso firmato da Terna, società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, fa tornare HDE e la Provincia autonoma di Trento, sui loro passi. Sostanzialmente Terna non solleva Hydro Dolomiti Energia, proprietaria delle centrali elettriche in Trentino, dal pagamento delle penali in caso non riuscisse a produrre il quantitativo di energia previsto dall’accordo. Quei 5 milioni di metri cubi sono infatti parte di una scorta di 10 milioni di metri cubi riservati ad HDE per i momenti di crisi. E questo è purtroppo un momento di crisi per tutti. Manca forse la volontà politica del Trentino per risolvere la situazione o, più semplicemente, è solo una questione di soldi? Ai cittadini, nel frattempo, salta all’occhio solo il livello del lago d’Idro che, stabile da qualche giorno, ieri ha cominciato di nuovo a scendere in picchiata verso la fatidica soglia del 367, 20 metri sul livello del mare, sotto la quale sparisce il deflusso minimo vitale per il bacino. E mentre l’accordo, che solo poche ore fa sembrava sul punto di essere messo in atto, rimane in stand by e l’acqua nel lago si abbassa è stata cancellata anche la Conferenza di servizi che avrebbe dovuto tenersi mercoledì prossimo nella sede della Comunità montana di Valle Sabbia. La decisione è stata presa perché è considerato «inutile» che gli enti dicano la loro davanti alla possibilità che da domani possa essere il Commissario straordinario nominato dal Governo di Roma ad occuparsi dell’emergenza. La nomina ricadrà probabilmente su Fabrizio Curcio, il capo capo dipartimento della Protezione civile, o su uno dei suoi funzionari, che a quel punto potrà decidere in autonomia quali soluzioni adottare, deroghe comprese. Ma cosa si prospetta per il lago d’Idro? Le opzioni più probabili sono due: il Commissario potrebbe decidere di ordinare a Terna la soppressione delle penali o potrebbe farle prendere direttamente in carico al Governo o alla Regione Lombardia oppure potrebbe decidere per una deroga al deflusso minimo vitale che porterebbe il lago in grave sofferenza. Le trattative non sono ancora definitivamente abbandonate, ma la questione, che pareva ormai risolta, si è complicata e nel frattempo di pioggia neanche l’ombra.•.