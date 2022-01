I murales di Vera Bugatti tra le 100 migliori opere del 2021

C'è anche Brescia nella «Top 100» della classifica mondiale delle opere di street art del 2021. Nella lista delle cento opere migliori dell'anno appena trascorso c'è anche «Futura Traditio», selezionata da «Street art cities», la più grande community internazionale dedicata alla street art e che ogni anno mette in competizione i lavori più meritevoli.

La presenza di Brescia è duplice. L'opera (realizzata sul grande muro della sede dell'Associazione artigiani di Brescia e provincia di via Cefalonia) è di Vera Bugatti, artista bresciana che si è fatta conoscere anche in ambito internazionale, con lavori che hanno fatto il giro del mondo tre swi quali sono a Brescia: «Aut Aut», a San Bartolomeo, eletto tra le 50 migliori opere di street art nel 2019 da Widewall, «Tempus edax rerum» nelle cave di Botticino e un dipinto dedicato alla Palestina all'interno del ristorante Dukka, in via Musei in città). «Futura Traditio», inaugurata a luglio, parla del passaggio generazionale nel mondo dell'artigianato, con un anziano che appoggia una mano sulla spalla di una giovane ragazza, la quale indossa un visore per la realtà virtuale, ma che accetta in dono una scatola con gli attrezzi tradizionali come forbici, cacciavite e martello.

L'opera di Vera Bugatti, che copre una superficie di 320 metri quadrati, è il più grande murale anamorfico d'Italia e si trova nella lista di «Street art cities» insieme ad altri lavori selezionati in tutto il globo, dal Cile al Canada, dalla Danimarca al Sud Africa, passando anche per Brescia. Ma la street artist bresciana è presente anche con un altro lavoro, realizzato ad aprile a Sant'Angelo di Roccalvecce, in provincia di Viterbo, il «paese delle fiabe» a circa un'ora e mezzo da Roma: l'opera si chiama «L'attenzione» e rappresenta una versione moderna e ambientalista della fiaba di Cappuccetto rosso. Per votare (c'è tempo fino al 6 febbraio) basta andare sul sito streetartcities.com nella sezione blog: qui si possono vedere tutte le cento opere scelte e votare la propria preferita.•. M.Ven.