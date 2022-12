Lega, a Brescia ko i fedelissimi di Salvini: Roberta Sisti segretario provinciale

La sindaca di Torbole Casiglia è riuscita a strappare per 26 voti (391 vs 365) la guida del partito ai "conservatori" del Carroccio

Clamorosa sconfitta dei fedelissimi del segretario "federale" (nonché ministro) Matteo Salvini al congresso del Carroccio di Brescia. Roberta Sisti è il nuovo segretario provinciale del partito.

Ventisei voti di distacco

Con 391 preferenze contro 365, la sindaca di Torbole Casaglia ha superato a sorpresa l'altro candidato, il segretario uscente Alberto Bertagna, che rappresentava la linea "conservatrice". Il congresso provinciale si è svolto, blindato e senza la presenza dei giornalisti per tutta la durata dei lavori, al Balestrieri, in città.

Vigilia con insulti

La vigilia del congresso bresciano era stata piuttosto agitata, con i fautori della corrente salviniana che non avevano risparmiato critiche pesanti e finanché insulti veri e propri alla sfidante, naturalmente attraverso i canali social. Quest'ultima, pur con un po' di amarezza per gli attacchi grevi da iscritti del suo stesso partito, ha tenuto barra al centro e ha condotto la sua candidatura alla vittoria.

Vittoria figlia del malcontento leghista

La vittoria di Roberta Sisti fa emergere in maniera plastica i malumori che serpeggiavano già da mesi nella base leghista e che erano diventati ancora più evidenti dopo il pessimo risultato alle politiche. I sondaggi più recenti, inoltre, indicavano una Lega in ulteriore regresso.

Da non trascurare l'effetto del ritorno sulla scena del pur malandato Umberto Bossi, che con il consenso di centinaia e centinaia di militanti ha chiesto l'abbandono della politica salviniana, una svolta radicale e il ritorno ai valori leghisti delle origini.

Il risultato di Varese

A Varese, invece, nel congresso svoltosi praticamente in contemporanea a quello di Brescia, pur per soli 12 voti i salviniani sono riusciti a mantenere la guida del partito. Ma è evidente che la metà che ha votato contro non potrà più essere ignorata.