Lega e giunta regionale: le correnti interne tolgono spazio a Brescia

Entro domani sera la partita per la nuova giunta della Regione Lombardia potrebbe essere chiusa. Il centrodestra si rivedrà per quella che si prospetta come la riunione decisiva, anche considerando i tempi previsti per legge che impongono la presentazione della squadra dieci giorni dopo la proclamazione del presidente, notificata al governatore Attilio Fontana lo scorso mercoledì. Per ora Fontana ha incassato il via libera al bis al Welfare di Guido Bertolaso consolidando lo schema da manuale Cencelli che vede 7 assessori destinati a Fratelli d'Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e 2 alla lista civica di Fontana.

Il prossimo incontrò quindi sarà propedeutico a riempire le caselle con i nomi e le deleghe

Fdi avrà il Bilancio affidato a Marco Alparone, l'Agricoltura per cui è in corsa l’eletta bresciana Barbara Mazzali, il Turismo, la Casa, la Sicurezza e la Famiglia. E la vicepresidenza della Giunta che toccherà a Romano La Russa, fratello di Ignazio. Nella Lega reclamano spazio i consiglieri regionali, specie quelli che hanno preso più voti personali. In questo senso l’ex sindaco di Vallio Floriano Massardi, secondo leghista più votato della Lombardia, da giorni sarebbe sull’uscio di palazzo Lombardia.

La Lega bresciana, infatti, ha ripetutamente chiesto di valorizzare i consiglieri eletti ma pare che sul posizionamento della provincia stiano pesando veti incrociati e faide interne al Carroccio. A quanto si è capito Massardi non sarebbe «gradito» alla presidenza per le posizioni avute nella scorsa legislatura sulla legge per la Caccia che aveva portato a smentire il lavoro fatto dall’assessore di partito Fabio Rolfi. E propio Rolfi, invece, che avrebbe avuto il posto garantito, ha preferito il «gran rifiuto» per evitare che la possibile nomina venisse usata politicamente dagli avversari (Emilio del Bono in prima fila al Pirellone) per azzoppare la campagna elettorale in Loggia. Le ultime speranze della Lega bresciana sono quindi tutte in Davide Caparini, assessore al Bilancio uscente che però dovrebbe avere agio solo un sottosegretariato (probabile con delega alle autonomie).

In questo caso, non essendoci incompatibilità con il ruolo di consigliere regionale, Caparini rimarrebbe al Pirellone sbarrando la strada all’ingresso in surroga per Stefania Zambelli, europarlamentare che è la prima dei non eletti. Anche questo, però, si legge nella logica delle correnti interne alla Lega per cui l’ingresso di Zambelli non sarebbe stato digerito da alcuni che, dopo l’apertura dell’inchiesta sull’uso dei fondi europei, avrebbe avanzato anche l’idea di un passo indietro per «opportunità politica».

Lega sottodimensionata in Regione

Sta di fatto che questa tornata la Lega di Brescia sarà sottodimensionata in regione e dovrà recuperare terreno magari con il capogruppo e i presidenti di commissione. Sembrano invece sicuri di una conferma Guido Guidesi allo Sviluppo Economico e Massimo Sertori alla Montagna. Resta da capire se il Carroccio riuscirà a tenere la delega pesante dei Trasporti-Infrastrutture, o se dovrà a cederla a Fdi che punta anche alla Cultura con Stefano Zecchi. Forza Italia potrebbe mantenere due deleghe che aveva anche nello scorso mandato, ossia il Lavoro-Formazione che andrebbero a Simona Tironi e la Ricerca. Noi Moderati vorrebbero far entrare nei giochi Raffaele Cattaneo. I centristi, infatti, hanno chiesto alla coalizione di avere una rappresentanza in giunta e hanno indicato Cattaneo come loro uomo. •.