Legge 194: in provincia di Brescia obiettori 3 medici su 4

Non solo Stati Uniti. Il diritto all’aborto è messo in discussione anche in Italia: in seguito all’obiezione di coscienza, prevista dalla stessa legge 194 che norma l’Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg), in molti ospedali non ci sono ginecologici non obiettori. E questo anche sul nostro territorio, sebbene in città una donna intenzionata ad interrompere la gravidanza, con fatica, può riuscire, sia per via chirurgica sia per via farmacologica. I dati nazionali del ministero della Salute non sono aggiornati, poiché la relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 194 è biennale e quella presentata lo scorso 8 giugno si riferiva al 2020. Da quel documento emerge sia che le Ivg sono in continuo calo (nel 2020 sono state 66.413, in calo del 9,3% rispetto al 2019), sia che permane elevato il numero di obiettori di coscienza per tutte le categorie professionali sanitarie: 64,6% per i ginecologi, 44,6% degli anestesisti e il 36,2% del personale non medico. In tutte e tre le categorie c’è differenza tra regione e regione. Secondo uno studio più recente di quello nazionale, ovvero un'indagine sull'applicazione della legge 194 in Lombardia, condotta dal Pd regionale nell’aprile 2022, su dati del 2021 (si sofferma anche sull’aborto farmacologico tramite la RU486) in 11 ospedali su 62 non si pratica l’Ivg. Secondo questo stesso studio nella provincia di Brescia il tasso di obiezione è del 75,2%. Eppure nel Bresciano «non si può dire che il diritto all’aborto non sia garantito – precisa Donatella Albini, ginecologa e consigliera comunale con delega alla Salute –, è però un percorso difficile».

I dati di Ats Brescia (basati sulle schede di dismissione ospedaliere di donne residenti nell’Ats di riferimento) dicono che nel 2021 sono avvenute 1.213 Ivg, di cui 481 farmacologiche con RU486 (39,7% sul totale delle Ivg). Da gennaio a maggio 2022 le Ivg sono 564 di cui 238 farmacologiche con RU486 (42,2% del totale). Il focus sull’ospedale Civile evidenzia 699 Ivg nel 2021 di cui 416 chirurgiche e 283 farmacologiche. In questa struttura i medici ostetrici/ginecologi sono 48 di cui obiettori 31, mentre il personale non medico (ostetriche, assistenti sanitarie) è di 181 persone di cui obiettori 28. I numeri del Civile ricalcano le parole della presidentessa dell’ordine delle ostetriche della provincia di Brescia Antonella Novaglio: «Ci sono alcune colleghe obiettrici ma questo non crea problemi, anche perché nell’atto diretto dell’intervento chirurgico le ostetriche non hanno un grande ruolo; ne hanno di più sulla consegna della pillola, che si sta utilizzando bene».

Il problema però resta: «Si potrebbe trovare un modo per assumere non obiettori – valuta poi Albini – mentre nel percorso formativo le scuole di specialità dovrebbero insistere sul fatto che chi si iscrive deve, nella sua futura carriera professionale, garantire tutti i livelli minimi di assistenza, quindi anche l’Ivg». Secondo Albini sarebbe bene «intervenire sul sistema dell’aborto farmacologico togliendo l’obbligo di ricovero ospedaliero, come hanno fatto altre regioni (Emilia Romagna e Toscana) e attrezzando meglio le strutture territoriali come i consultori».

La RU486 (che si può utilizzare fino a 9 settimane compiute) in Lombardia è somministrata solo in ospedale, sebbene il 4 agosto 2020 in Italia sia stata autorizzata anche in strutture ambulatoriali pubbliche idonee, o in consultori familiari. «Se ciò avvenisse andremmo incontro ad una parziale risoluzione del problema dell’obiezione – conclude Albini -: la legge 194 permette l’aborto dopo i primi 90 giorni in caso di grave pericolo per la vita della donna o quando sono accertati processi patologici, tra cui rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro. Queste donne non vorrebbero abortire e invece lo devono fare: della loro sofferenza, né di quella di chi le assiste, si parla ancora troppo poco». •.