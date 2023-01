Moratti lancia segnali ai reduci leghisti, lunedì Salvini a Brescia

Letizia Moratti nelle ultime ore ha lanciato una vera e propria «Opa» sugli scissionisti della Lega e gli scontenti della «linea Salvini». Così da qui a martedì, aspettando l’incontro tra il Comitato Nord e Attilio Fontana, Umberto Bossi domani incontrerà Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi per preparare un «piano B» nel caso in cui i vertici della Lega mettano il veto sulla partecipazione di esponenti del comitato alle liste della civica Fontana oltre che in quelle del Carroccio. Tutto mentre rimane a Brescia la candidatura di Tiziano Belotti, sindaco di Rovato, sostenuto dai bossiani bresciani nella lista della Lega. Dopo martedì anche questa posizione potrà essere rivista. I

Lunedì a sorpresa Salvini sarà a Brescia sui cantieri della Corda molle

Intanto lunedì pomeriggio a sorpresa Matteo Salvini sarà a Brescia sui cantieri della Corda molle ripresi dopo lo stop di anni. Sarà l’occasione per fare il punto delle candidature con il leader e vice premier che guida il dicastero dei lavori pubblici. Sul tavolo le posizioni del partito davanti all’attacco frontale di Moratti verso gli indecisi. È indubbio, infatti, che l’ex vice presidente abbia redatto il suo programma insieme a leghisti o ex leghisti su temi economici, sociali, autonomia. Le garanzie le ha date sin dal primo momento quando ha aperto il suo programma alle istanze dei leghisti. Del resto fin dai primi momenti la lista Moratti ha avuto l’appoggio di Davide Boni, ex presidente leghista del consiglio regionale lombardo, che ha portato il Grande Nord nel recinto morattiano e sarà in lista: «Non posso dimenticare che Moratti è quella che ha portato Expo a Milano, un appuntamento che ha avuto ricadute in tutta la Regione. Lei incarna il pragmatismo meneghino e lombardo ed è la persona giusta per guidare la Lombardia, perciò la sosterrò con la mia candidatura in una lista civica».

Con Moratti Gianni Fava, ex assessore regionale ai tempi di Bobo Maroni

Della partita ci sarà anche Gianni Fava, ex assessore regionale ai tempi di Bobo Maroni ed ex deputato: «Credo che si possa facilmente comprendere l'accelerazione che si registra in questi giorni nel dialogo fra buona parte di quel mondo che si riconosceva nella Lega e l'ipotesi di candidatura di un grande movimento civico in Lombardia capitanato da Letizia Moratti che può attrarre elettori che non hanno votato. Credo che lei debba guardare soprattutto a quei milioni di elettori che oggi non votano e a quella componente autonomista e indipendentista lombarda che ha un peso sostanziale». Come dire che alla crisi elettorale si aggiunge una profonda spaccatura all'interno della Lega lombarda.

In molti militanti non hanno digerito la decisione di Salvini di rifiutare il compromesso proposto da Bossi che cercava e chiedeva visibilità del Comitato Nord nell'alleanza del centrodestra pro-Fontana. Salvini da un mese non vuole incontrare Bossi e di fatto ha dato il via libera alla trattativa con la Moratti. L'eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, coordinatore del Comitato Nord, va però cauto: «Quando c'è del malessere, le cose seguono il proprio corso. I comitati sono un acceleratore di un cambiamento. Qualcuno preferisce dire che va tutto bene, sono quelli che suonano il violino mentre il Titanic affonda. Manca quel sentimento che spinge il cittadino a essere portatore del messaggio della Lega».

Della partita è anche Monica Rizzi

Un malessere che potrebbe essere decisivo a favore delle sorti elettorali di Letizia Moratti. Nel bresciano la Moratti ha puntato già su un’altra ex leghista di rango come Monica Rizzi, già assessore regionale in Lombardia e dirigente nazionale della Lega. «Con Moratti mi sono rimessa al servizio della mia terra. Oggi la Lombardia deve riprendersi l'autorevolezza smarrita in un decennio di opaca amministrazione». Intorno al progetto di letizia Moratti si sta cementando quindi il rinnovato sentimento nordista che la Lega Salvini premier ha sacrificato nel nome di un partito nazionale. Il problema, per molti, è quello di dover ritrovare l’appoggio dei territori che sembrano non voler più ascoltare le promesse del Capitano. Lunedì, durante la visita ai cantieri della corda molle, Matteo Salvini incontrerà anche il neo segretario bresciano, Roberta Sisti, e sicuramente affronterà i nodi emersi sulle candidature regionali. Un nodo che fino ad oggi il vice premier ha delegato alla segreteria lombarda ma che oggi diventa tema «nazionale» per una Lega che rischia di perdere consensi ma pure militanti storici stanchi di non essere considerati. •.