Letizia Moratti in visita a Bresciaoggi espone le sue linee programmatiche >>> Guarda la videointervista

Attenzione al territorio, investimenti sulla rete produttiva e attenzione alla sanità: sono questi i temi toccati da Letizia Moratti, candidata alla presidenza di regione Lombardia con il Terzo polo. Ospite di Bresciaoggi l'ex vice presidente di Regione Lombardia ha esposto le sue linee programmatiche andando oltre il semplice annuncio di quello che vorrà fare. Pragmatica e "visionaria", Moratti ha voluto mettere l'accento sulle difficoltà degli imprenditori e le opportunità che si potranno aprire facendo rete.

Letizia Moratti in visita oggi a Brescia e Provincia. L'ex assessore al welfare e vicepresidente di Regione Lombardia che ha rassegnato le dimissioni in aperta polemica col governatore Attilio Fontana, candidandosi alle prossime elezioni regionali del 2023 per il Terzo Polo, nel pomeriggio sarà a Montichiari per il convegno "Andreotti, Craxi, Aldo Moro visti dalla CIA" mentre verso le 17 prenderà un aperitivo con gli studenti delle scuole superiori e dell' università di Brescia