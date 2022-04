Lo «spirito» bresciano alla conquista degli Usa

Non solo vino. Al Vinitaly il «made in Brescia» si è messo in mostra anche con i suoi «spirits», ed in particolare con l’Amaro Guelfo, prodotto di punta di quella «new wave» dei liquori artigianali bresciani che negli ultimi anni è andata costantemente arricchendosi di nuove, interessanti referenze tra amari, gin, vermouth e altre chicche per gli amanti del genere. Sull’onda di questo successo, la famiglia Ronconi ha deciso di prenotare uno spazio al Palaexpo Lombardia per raccontare una storia di famiglia dedicata alla memoria del nonno Guelfo Ronconi, personaggio molto particolare, partigiano, collaboratore di padre Marcolini, distributore di bevande e profondo cultore dei prodotti italiani che i nipoti hanno voluto ricordare con questo amaro. Un’idea nata durante la cena di Natale del 2015, che ha preso corpo dopo numerose sperimentazioni per debuttare dopo due anni, alla fine del 2017. Ottenuto con oltre 20 erbe dalla miscelazione con brandy italiano invecchiato almeno tre anni, il Guelfo viene prodotto anche in versione 18: in questo caso con brandy invecchiato diciotto anni. Ora è pronto per attraversare addirittura l’oceano Atlantico e a sbarcare nel «nuovo Continente» visto che quest’anno è in partenza per la prima volta un ordinativo con destinazione gli Usa. C.A.