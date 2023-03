Locale, controlli in un immobile dismesso alla Noce. Rifiuti, cibo e siringhe usate

Dopo i fatti di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica (l'omicidio in zona Brescia Due e la situazione di degrado nel parcheggio del Freccia Rossa), proseguono i controlli della polizia locale nelle zone critiche della città.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo in via Cacciamali, in zona Noce. Due unità cinofile, due motociclette e due volanti. Dalla segnalazione di un cittadino, i poliziotti hanno passato al setaccio stabile in vendita. Allertati della possibile presenza di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno portato anche i cani delle unità cinofile. Ma all'interno dello stabile non hanno trovato alcun occupante abusivo e nessuna sostanza illecita.



Tuttavia nell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto «parecchie siringhe usate», diversi rifiuti e cibo. Dunque i poliziotti hanno tirato le conclusioni: «Più o meno sono una decina di persone che vivono stabilmente in questo stabile».