Loggia 2023: «Lega pronta ad arginare la deriva Schlein»

Una lista «eterogenea» composta da militanti ma anche da tanti professioni pronti ad amministrare Brescia. La Lega ha presentato la sua lista per la Loggia scegliendo il plateatico del bar Capolinea a San Polo. Non un caso ma la voglia di sottolineare come il Carroccio è nato dalle periferie tra le persone comuni che chiedono alla politica chiarezza. Così, non è stata una sorpresa vedere capolista Simona Bordonali, onorevole e consigliere, insieme agli altri consiglieri uscenti come Massimo Tacconi, Michela Fantoni, Davide Giori Cappelluti, Melania Gastaldi e Michele Maggi.

Il resto, fino al trentaduesimo candidato, sono tutti militanti e professionisti, compresa Federica Udeschini, indipendente candidata per la Lista Fontana-Lombardia Idea. «L’aria che tira è buonissima - ha rotto il ghiaccio il segretario provinciale della Lega, Roberta Sisti -. Questa per noi è la sfida della vita e Fabio Rolfi, leghista da sempre, è l’unico candidato del centrodestra con le carte in regola per poter conquistare la Loggia con una squadra forte ed eterogenea».

Di più. «La campagna elettorale la faremo tra la gente con i gazebo - ha detto Eugenio Zoffili, vice segretario lombardo della Lega -. Siamo vicini alle persone comuni e non è un caso se la campagna la facciamo mettendo le periferie al centro». Una filosofia spostata da tutti i leghisti. «La tornata elettorale darà grandissimi risultati - ha sottolineato l’onorevole Paolo Formentini -. Fabio sta facendo campagna seguendo il suo modello, che poi è quello della Lega, quartiere per quartiere, strada per strada. Combattiamo perché tutta la città possa essere vivibile e sicura, senza perdere la propria identità profonda».

Non solo. «Siamo una forza politica progressista, partendo dal territorio - ha rimarcato il capogruppo in Loggia Massimo Tacconi -. La città deve progredire. Siamo 32 candidati che possono cambiare la città». Ancora più diretta la capolista: «Essere capolista è un onore e sarà impegnativo - ha spiegato l’onorevole Simona Bordonali -. Fabio poteva essere assessore regionale e invece ha scelto la sua città per amore. Ha messo la buona politica davanti alle ambizioni personali. Già solo per questo è sindaco. Non è stato faticoso fare la squadra intorno al nostro candidato sindaco perché c’è entusiasmo. Tutti i consiglieri comunali uscenti sono ricandidati e poi militanti, sostenitori e rappresentanti della società civile».

E il candidato sindaco ha le idee chiare. «L’idea è quella di portare il centrodestra a governare una grande città per questo ho definito il nostro modello come centrodestra urbano - ha precisato Fabio Rolfi -. Ripartiamo dal lavoro fatto dalla Lega in Loggia. Non è casuale che ci siamo ritrovati a San Polo perché vogliamo essere il movimento politico che ridarà protagonismo alle periferie. Ascoltiamo e cerchiamo di trovare soluzioni a problemi irrisolti. In questo senso i quartieri vanno sollecitati e resi partecipi. Vogliamo evitare che Brescia diventi protagonista della deriva Schlein, perché con Laura Castelletti su certi valori quella deriva è certezza. Vogliamo che Brescia rimanga fedele ai suoi valori».

Rinnovamento, ad iniziare da chi è in Loggia da 30 anni. «Quando Castelletti entrava in Loggia come consigliere io avevo tre anni - ha sottolineato Michele Maggi, segretario cittadino -. La Lega è pronta a conquistare la Loggia, e lo dimostrerà con una mobilitazione capillare, senza precedenti: 33 gazebo in 33 quartieri oggi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il simbolo del Carroccio coprirà ogni singola zona della città». All’evento straordinario parteciperanno in massa sostenitori, simpatizzanti e militanti: circa 150 persone sono pronte a dare il proprio contributo. •.