Palazzo Loggia: «Per via Veneto il dialogo c’è stato, a più riprese»

Il dado è tratto: il progetto di riqualificazione di via Veneto e aree limitrofe verrà realizzato e i lavori inizieranno a fine agosto. Si conclude (forse) così il «restyling-gate», quello che da mesi tiene in ballo gli oltre 8.000 cittadini di via Veneto e strade limitrofe, una parte dei quali rifiuta a spada tratta il progetto della Loggia. Gli stessi che ieri sera, in occasione della presentazione ufficiale nella sala del Teatro Pavoni con il sindaco, l’assessore alla Mobilità e i tecnici, hanno mosso diverse critiche, anche piuttosto animate. Una serata movimentata tra favorevoli e contrari, applausi, fischi e urla da stadio, su un argomento che scotta e fatica a mettere tutti d’accordo. Tre i motivi principali dei «contestatori» e denunciati a più riprese: il mancato coinvolgimento da parte dell’amministrazione comunale, il cambio della viabilità a un dedalo di sensi unici e la cancellazione dei tantissimi parcheggi sui marciapiedi.

«Un incontro inutile: il Comune ha già deciso - accusano - e non cambieranno di certo idea dopo stasera». «Non esistono soluzioni predefinite», è la risposta dell’assessore Federico Manzoni. «Un primo incontro pubblico in cui è stato presentato il progetto è avvenuto il 2 dicembre scorso. Ad inizio anno abbiamo aperto uno sportello all'Urban Center Brescia dove poter consultare gli elaborati. Un'iniziativa molto utile dalla quale abbiamo ricevuto segnalazioni mirate, richieste di migliorie e di chiarimenti, feedback positivi e non. A febbraio, una nuova occasione di discussione con gli stakeholder coinvolti, dalla quale abbiamo tratto elementi utili per un affinamento del progetto e nei mesi successivi ci sono stati altri momenti di dialogo». Il progetto approvato in Giunta è, attualmente, in fase di procedura di appalto: «Verrà accolta l’offerta qualitativamente migliore, nei tempi e nei modi - garantisce Manzoni -: l’impresa che riuscirà ad apportare ulteriori abbellimenti, che organizzerà i cantieri in maniera meno invasiva possibile e che possa garantire i più alti livelli di qualità e di soddisfazione».

Il prossimo mese, invece, si definiranno i termini di intervento economico a sostegno delle attività coinvolte. Molte le domande e i dubbi posti, a partire proprio dai parcheggi: il tasto più dolente. «Non verranno cancellati stalli ma solo spostati sulle vie laterali e - garantisce Manzoni - il bilancio verrà chiuso quasi in pari: verranno persi infatti solo 4 posti auto. Posteggi che - promette - resteranno gratuiti». I cantieri avranno inizio a fine agosto e andranno avanti per 240 giorni. Investimento complessivo: 3 milioni di euro. Tempistiche, però, contestate: «Dopo due anni di pandemia, a cui sono seguiti da alcuni mesi di lavori dei sottoservizi era così urgente questo restyling? Non si potevano aspettare uno o due anni? Per i tanti commercianti può fare davvero la differenza». Critiche anche sulla «pericolosa vicinanza tra pista ciclabile e percorso pedonale» così come «sulla scelta di una pavimentazione non duratura». Ma non manca chi si complimenta «su un progetto lungimirante e che permetterà di vivere in maniera impeccabile il quartiere, che migliorerà la qualità di vita dei cittadini e aiuterà a salvaguardare l’ambiente». •. © RIPRODUZIONE RISERVATA