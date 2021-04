Lombardia al terzo posto in Italia per intimidazioni ai sindaci

Gli attentati al Centro vaccinazioni di via Morelli a Brescia, come l'attacco degli hacker al sito del Comune di Brescia sono gil ultimi atti di una escalation intimidatoria che al ministero dell'Interno è oggetto di forte attenzione.

L'anno scorso, indistintamente da nord a sud, dalle grandi città ai piccoli centri, gli atti intimidatori sono stati 623 (nel 2019 erano stati 644), 328 sono di matrice ignota (52,6%), 90 per tensioni sociali (14,4%), 70 di natura privata (11,2%), 68 per tensione politica (10,9%), 62 di criminalità comune (9,9%), 3 per terrorismo (0,5%), legati ad intimidazioni delle “Nuove Brigate Rosse” segnalate dalla regione Emilia Romagna, e 2 di criminalità organizzata (0,3%).

In linea con quanto riscontrato nel 2019, gli amministratori locali più colpiti durante il 2020 sono stati sindaci anche metropolitani (312 casi) pari al 50% del numero complessivo, consiglieri comunali anche metropolitani (139 casi) e componenti della giunta comunale/metropolitana/provinciale (89 casi) che costituiscono rispettivamente il 22,3% e il 14,3% del totale.

Nel dettaglio, la Regione che ha registrato il maggior numero di atti intimidatori nel 2020 è la Sicilia con 73 eventi (erano stati 84 nell’anno precedente), seguita dalla Campania con 68 (nel 2019 erano stati 57) e al terzo posto la Lombardia 65 (nel 2019 erano stati 74).

Le province più interessate dal fenomeno: Napoli con 33 eventi (rispetto ai 24 del 2019), Cosenza con 26 eventi (rispetto ai 17 dell’anno precedente), Torino con 24 eventi (rispetto ai 35 nel 2019).

Le intimidazioni sono avvenute mediante danneggiamenti di beni privati o pubblici, seguiti da minacce verbali o scritte, missive anonime, e, infine, con minacce/offese attraverso i social network. E’ proprio questa ultima modalità a rendere più semplice e veloce l’intimidazione che consente a chiunque di ricorrere alla condotta minatoria, offensiva o diffamatoria nei confronti di un amministratore locale.