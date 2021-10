Lombardia, la terza dose dal 22 novembre per tutti

Il richiamo per gli over 18 a 6 mesi dall'ultima iniezione. Ultraottantenni e immunodepressi: da domani possibile ricevere negli hub sia anti Covid che antinfluenzale

Regione Lombardia è pronta a somministrare la terza dose di vaccino anti Covid al personale sanitario (11 ottobre) e agli over 18 (dal 22 novembre), ma prima è fondamentale che gli immunocompromessi, per i quali dal 20 settembre è disponibile la dose addizionale, rispondano più numerosi di quanto non abbiano fatto fino ad oggi (14.323 su circa 150.000). Il perché è stato spiegato ieri da Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale, nel corso della conferenza stampa che ha fatto il punto, numeri alla mano: «Per loro la terza non è una dose facoltativa, ma è necessaria al completamento del ciclo vaccinale primario e al raggiungimento di un adeguato livello di risposta immunitaria».

Da lunedì 4 ottobre sono poi iniziate le vaccinazioni di richiamo per gli over 80 che hanno fatto la seconda inoculazione sei mesi fa. A ieri erano 10.589 le adesioni, ha illustrato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, 11. (...)

