Lumezzane sotto shock per la morte di Fabio

Il 28enne ha perso la vita sabato cadendo per 70 metri in montagna. Domani alle 16 i funerali

Un volo di 70 metri che nel fiore dei suoi 28 anni ha spento per sempre il sorriso di Fabio Virginio Pasotti. Lumezzane è scioccata e incredula per la tragedia che nel primo pomeriggio di sabato in Trentino ha tolto la vita a uno dei suoi figli di Sant'Apollonio appassionato di montagna.

Quella caduta fatale al rientro insieme a un amico di escursione dopo aver sfiorato la vetta dei tremila metri sulla cima Cop a Breguzzo, in Trentino, ha devastato la madre Patrizia, il papà Alfredo e il fratello Riccardo. Non solo: ad acutizzare il dolore c'è il fatto che Fabio fosse stato responsabile nell'indossare l'attrezzatura prima di salire in vetta.

Nel momento in cui a Lumezzane nel tardo pomeriggio di sabato si è diffusa la notizia, tutti quelli che lo conoscevano hanno usato i social per manifestare il proprio cordoglio. Diplomato all'Istituto Tecnico Commerciale del «Primo Levi» di Sarezzo, lavorava in un'azienda valgobbina. (...)

