Brescia, tra via Volturno, tangenziale ovest e via Veneto il test del rientro

Si annuncia una giornata particolarmente difficile per gli automobilisti della zona Nord Ovest della città. Oltre ai disagi al traffico già sperimentati negli scorsi giorni per la chiusura del ponte di via Volturno, destinati ad aumentare per i molti rientri dopo le ferie, iniziano questa mattina i lavori di riqualificazione di via Veneto che secondo le previsioni, e salvo inconvenienti, termineranno entro la Pasqua che nel 2023 cadrà il 9 aprile. La prima fase di interventi, al via oggi e dalla durata di due settimane, è considerata dai tecnici comunali «la più delicata»: l’allestimento del cantiere, la modifica viabilistica delle strade laterali e la potatura delle piante. Queste le vie interessate nei prossimi quindici giorni all’introduzione dei sensi unici: Monte Grappa da via Pavoni a via Veneto in direzione est, Monte Grappa da via Monte Santo a via Veneto in direzione ovest, Pasubio da via Monte Grappa a via Montello in direzione nord, Monte Santo da via Tommaseo a via Monte Grappa in direzione sud, Monte Nero da via Veneto a via Monte Nero (civico 10) in direzione ovest, Tommaseo da via Pavoni a via Veneto in direzione est, Tommaseo da via Monte Santo a via Veneto in direzione ovest, Pavoni da via Tommaseo a via Monte Ortigara in direzione nord e Rossetti da via Veneto a via della Valle in direzione est. Palazzo Loggia ha assicurato che il restyling di via Veneto avverrà per blocchi e che la viabilità lungo la sua asse (compresa quella dei mezzi pubblici) sarà sempre garantita.

Nella fase 1, che inizierà una volta conclusasi quella preliminare, è previsto l’intervento su via Veneto in lato ovest nel tratto compreso tra Piazzale Veneto (rotatoria di Campo Marte) e via Tommaseo. Le operazioni avverranno dunque procedendo da sud verso nord, fino all’incrocio con via Montello. A nord di quest’ultimo il Comune ha deciso di abbellire il parco intitolato a Salvo D’Acquisto migliorandone l’illuminazione e sostituendo le panchine presenti e di asfaltare e ridisegnare gli spazi di sosta dei parcheggi antistanti il supermercato Coop e la galleria Veneto sotto i cui portici si trova la pasticceria di Iginio Massari.

L’intervento dal valore di tre milioni di euro la cui realizzazione è stata affidata (previo gara e con procedura tarata sull’offerta economicamente più vantaggiosa) alla «Costruzioni & Autotrasporti Spa» di Capriano del Colle ha suscitato fin dall’inizio della sua fase progettuale reazioni contrastanti tra residenti e commercianti. Il vero oggetto del contendere ha riguardato il tema dei parcheggi. Fino ad oggi e da tempo immemore moltissime auto hanno trovato spazio sui marciapiedi approfittando della loro larghezza e di un’ampia tolleranza da parte dei vigili urbani.

Il Comune ha deciso di porre fine allo status quo. Gli spazi di sosta che andranno perduti a favore della tranquilla circolazione dei pedoni saranno quasi interamente recuperati ridisegnando le vie laterali alla Veneto. Le opposizioni di centrodestra in consiglio hanno invocato il posticipo dell’inizio dei lavori poiché il blocco in corso della tangenziale ovest e di via Volturno necessita di rendere il traffico il più fluido possibile nella zona nord. Il sindaco e l’assessore alla mobilità Federico Manzoni hanno replicato sostenendo che le prime due settimane di intervento non riguarderanno via Veneto e che dal 5 settembre le strade interessate al danneggiamento del viadotto saranno riaperte. •.