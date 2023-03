Cinque Stelle e Unione popolare, Lucà sarà il candidato sindaco

Il quasi 50enne Alessandro Lucà sarà il quarto candidato sindaco alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio. A sostenerlo il Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e molto probabilmente anche il Partito comunista italiano.

È da circa una settimana che lo scrittore bresciano è stato individuato attraverso un percorso di incontri per la corsa alla Loggia, ma è sostanzialmente solo ieri che i Cinquestelle hanno sciolto ogni riserva. C’è anche la convergenza di Up, che dovrebbe ratificare il suo sostegno martedì prossimo, al termine di un’ultimissima verifica interna.Ed entro la settimana il Pci dirà se ci starà pure lui.

«Sono nato a Brescia il 12 agosto 1973. Appassionato da sempre di calcio e musica, frequento corsi di recitazione. Anni fa ho intrapreso un percorso di impegno civico caratterizzato da nuovi studi, responsabilità sociale, partecipazione e innovazione tecnologica che proseguo tuttora. Autore di testi, romanzi e canzoni, delle quali sono anche interprete. Ho aperto un blog in cui riverso le mie passioni e i miei interessi. Ah, ho due figli e mi sono sposato due volte (non c’è due senza il tre?)», così si descrive sul suo blog lo scrittore bresciano autore di «Cesco, sogna!», e di «Ti proteggo io», romanzo a cui ha scritto la prefazione Vito Crimi, ex senatore del 5S. Alla fine, dunque, ma c’erano pochi dubbi, sia i Cinquestelle che Unione popolare non sono entrati nella coalizione di centrosinistra che sostiene Laura Castelletti.

Così dopo la discesa in campo della vice di Del Bono, di Fabio Rolfi, per la Lega e Forza Italia (ma anche Fratelli d’Italia ufficializzerà ad ore) e Salvatore Fierro per Europa Verde, ecco chiuso il poker con Lucà. L’accordo alla base dell’alleanza aveva come condizione che il candidato non facesse parte di un partito (e difatti sono stai via via esclusi i pentastellati Guido Ghidini, il capogruppo in consiglio comunale e Luca Cremonini) e che «si presentasse come alternativo sia al centrodestra che al centrosinistra. E che fosse nettamente contrario alla guerra e anche all’invio di armi all’Ucraina», sottolinea Fiorenzo Bertocchi di Unione Popolare. A livello locale non si è dunque ripetuto il campo largo che in Regione Lombardia ha sostenuto Pierfrancesco Majorino, né l’elezione di Elly Schlein a segretaria del Partito democratico ha cambiato le cose. Castelletti, già sostenuta da Sinistra Italiana, non si è allargata ulteriormente a sinistra, mentre con il ricompattamento di Azione e Italia Viva la manovra le è riuscita al centro. Per la lista scatterà la caccia alle firme dei cittadini per presentarsi a maggio al primo turno delle Comunali. E contestualmente un ragionamento - conferma Guido Ghidini di M5s - sulla posizione da assumere in un eventuale ballottaggio tra Castelletti e Rolfi. •.