Maran rompe gli indugi: «Pronto a correre»

L’assessore alla casa del comune di Milano, Pierfrancesco Maran nella mattinata di ieri dal teatro Franco Parenti di Milano, ha lanciato la propria candidatura alle primarie per la presidenza di Regione Lombardia. Una campagna elettorale intitolata: «La grande impresa Lombardia 2023». «Da oggi sono in campo contro Letizia Moratti e Attilio Fontana, sono pronto a correre alle primarie che è lo strumento che propone il Pd come partito principale della coalizione - ha proclamato l’assessore meneghino -. Sono abbastanza ottimista, magari il colpaccio riusciamo a farlo».

Al netto delle prese di distanza, è sembrato che Maran strizzasse l’occhio all’elettorato del Terzo polo: «Nessun veto sulla Moratti - ha precisato il dem milanese -, ma chi fino a dieci giorni fa era nel centrodestra non può essere candidato presidente del centrosinistra».

E ha chiuso addirittura le porte a una possibile alleanza col Movimento 5 Stelle: «Non penso ci siano spazi e credo che loro siano lontani dal rappresentare il comune sentire lombardo», sentenzia il neo-candidato. Ma prima di concentrarsi sul consenso, dovrebbe compiere un’altra «grande impresa»: dovrebbe convincere gli alleati della coalizione e una parte del Pd nello svolgere la consultazione con i gazebo in tempi ristretti e nel periodo invernale. «Può piacere o no questa proposta ma è chiara per dire: partiamo questo weekend - ha proseguito Maran - non lasciamo altro tempo a Moratti e Fontana. Se ci sono delle proposte alternative si palesino».

L’autocandidato - come qualcuno nel suo partito ha già iniziato a definirlo - ha scelto la determinazione: «ne ho parlato anche con il mio sindaco, Giuseppe Sala, con gli altri sindaci del territorio, ho informato il segretario nazionale Enrico Letta e quello regionale Vinicio Peluffo. Questi sono i passaggi che ho fatto e dubito che ora sia troppo tardi per fare le primarie».

Ha già avuto qualche sostegno in consiglio regionale, il suo grande amico, Pietro Bussolati, non soltanto era presente al teatro Franco Parenti, ma addirittura sarebbe stato lo stratega di questa mossa politica. Il recordman di preferenze per palazzo Marino è convinto di vincere, ma fino ad un certo punto. Infatti a chi gli chiedeva se fosse disposto a lasciare il ruolo nella giunta milanese, ha risposto in questo modo: «Prima fatemi eleggere, poi mi dimetto».

Se a Milano qualche consenso si è alzato, nel resto della Lombardia la consistenza elettorale è ignota. Le prime voci che si sono levate dalla federazione bresciana del Pd sono apparse alquanto indifferenti in merito a questa candidatura. •. Lu.Gof.