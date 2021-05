Mattarella: «Insieme si riparte, Brescia ce lo sta insegnando»

Che ne sarà di lui? Ancora presidente degli italiani oltre il settennato che va concludendosi, una sorte alla Napolitano, almeno per un paio di anni, per poi lasciare il Quirinale al predestinato Draghi? Oppure l'addio puntuale alla scadenza naturale, e il premier subito sul Colle? Domande che echeggiano sullo sfondo della visita bresciana del presidente, domande a cui nessuno ha voglia di rispondere, nè voglia nè elementi sufficienti. Tutti hanno visto ieri nel presidente quello che il presidente ha voluto vedessero: il sentimento di rinascita, di riscatto, di ripartenza, dell'unità di intenti, dell'abbandono dei vessilli identitari, del superamento degli interessi di bottega etc etc. Non è il momento, se il Paese vuol cogliere l'opportunità dei fondi europei. Come dire, il governo delle larghe intese non basta, serve di più, la volontà di tutti. L'invito espresso alla Statale di Brescia e poi ripetuto davanti alla Vittoria Alata è a stare uniti e «ricominciare insieme». Insieme e normalità sono le parole della visita di Mattarella a Brescia: l'una il mezzo e l'altra il fine del percorso di uscita dal Covid. Il capo dello Stato era stato a Brescia nel 2016, per onorare Martinazzoli. Aveva sostato difronte alla stele dei caduti di piazza Loggia, di certo con nella mente il ricordo del fratello Piersanti, vittima della mafia. Ieri non ha avuto spazio la stretta agenda presidenziale per simili momenti di riflessione. Il «futuro» incombeva, innanzitutto quello posto a tema dell'apertura dell'anno accademico dell'Università statale e poi quello dell'intero Paese. «Questo è il tempo del rilancio, anche in onore di coloro che sono rimasti vittime, è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro, la ripartenza. Ed è il tempo di farlo insieme, perchè siamo nella condizione per poterlo fare con efficacia. Insieme, non vuol dire abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni, ma confrontarsi costruttivamente, perchè confrontarsi è ben diverso che agitare le proprie idee come motivi di contrapposizione insuperabile». Ha parlato da Brescia, da un ateneo, da un sito archeologico carico di cultura, da un centro vaccinale all'avanguardia, ma parlava anche dei partiti, della politica romana, dell'irresistibile, ricorrente coazione a dividersi, a perdere di vista il bene collettivo, vizi che vorrebbe sparissero insieme al Covid. Nella Vittoria Alata il direttore di Fondazione Brescia Musei, Stefano Karadjov vede la capacita dello stato di essere presente e forte anche lontano dal fulcro del governo, una metafora che è piaciuta al presidente e in sintonia con il suo appello all'unità. «Una proiezione verso il futuro. È il carattere di questo momento storico, la ripresa, quella che si chiama la ripartenza nella ricerca di nuovi equilibri di normalità, di una normalità più consapevole che renda possibile una nuova veloce crescita del nostro Paese», ha insistito, a metà mattina, difronte al rettore della Statale, Maurizio Tira e alla ministra dell'Università, Maria Cristina Messa nell'aula magna della facoltà di Medicina. Dal 2016 molte cose sono cambiate. Ieri l'abbraccio virtuale dei sindaci è stato più vero e sentito di quello fisico di allora, quando si registrò l'indifferenza ostentata dei Cinquestelle e dei primi cittadini della Lega, irrigiditi dalle posizioni del presidente in materia di immigrazione. Il lungo periodo di pandemia che fece saltare la visita di ottobre scorso, recuperata ieri, ha lasciato un segno profondo. Intanto, la priorità resta sconfiggere il Covid. All'hub della Fiera il presidente ha toccato con mano l'efficienza della macchina vaccinale, quella che può farci raggiungere «i 5 milioni di vaccinati in Italia già domani», gli hanno spiegato in Fiera..