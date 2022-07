Mattinzoli: "Forza Italia si è appiattita al pensiero leghista. Irriconoscibile"

L’onda lunga della crisi di Governo e il conseguente addio di Marisastella Gelmini a Forza Italia travolge anche Brescia e ridisegna i confini politici del partito di Berlusconi. Ieri mattina l'assessore regionale lombardo alla Casa Alessandro Mattinzoli, fedelissimo del ministro bresciano, ha ufficializzato l’abbandono di Forza Italia e la guida a livello provinciale a Brescia. Una decisione sofferta ma inevitabile per Mattinzoli che la scorsa settimana aveva convocato un direttivo provinciale allargato proprio per discutere delle linee programmatiche del partito dopo lo strappo romano. La riunione di sabato non si farà, anche perché proprio ieri mattina Licia Ronzulli, coordinatrice regionale di FI, ha voluto mettere mano ai territori aprendo direttamente lei il dialogo con i militanti. L’addio di Mattinzoli a Forza Italia implica una serie di passaggi politici in giunta. svelati in serata. L’assessore tornerà a ricoprire l’incarico di semplice consigliere al Pirellone. La delega alla Casa è stata assegnata dal governatore Fontana ad Alan Rizzi mentre il bresciano Gabriele Barucco diventa sottosegretario ai Rapporti con le Delegazioni internazionali. Queste le parole di Mattinzoli ieri mattina a caldo, dopo l’ufficializzazione delle sue dimissioni.

Quanto le pesa umanamente e politicamente questo addio?

«Non riconosco più FI che ho conosciuto. Stimo la Gelmini ma il tema non è seguire la Gelmini. È che in questo momento condivido pienamente con lei la scelta. Con una pandemia che torna ad essere aggressiva, con la crisi economica, energetica e idrica facciamo cadere un governo autorevole a guida Draghi per sostituirlo con chi? Draghi era la persona più autorevole per guidare l'Italia».

Non ha proprio digerito l’appiattimento di Forza Italia sulla Lega...

«La forza della coalizione di centrodestra non è mai stata il pensiero comune, ma al contrario è la differenza tra i partiti. Forza Italia si sta appiattendo al pensiero della Lega».

Salvini e Berlusconi potevano sopportare Draghi altri cinque mesi?

«Diciamo che Salvini per un anno e mezzo ha sopportato i Cinquestelle al Governo e poteva avere più pazienza. Si sapeva che Draghi ha una personalità forte, la stessa che aveva portato i politici a sceglierlo per uscire dal pantano post Covid. In un momento come questo Forza Italia doveva comportarsi responsabilmente. Io da ex sindaco mi sento uomo di governo, di azione. Forza Italia in questo momento ha rinunciato alla sua vocazione per appiattirsi su Salvini. La forza della nostra coalizione è nella diversità dei partiti che la compongono. Così stiamo perdendo un pezzo fondamentale del centrodestra».

In Regione cosa succederà ora?

«Stimo Fontana e farò quello che lui riterrà utile per il bene della Lombardia. Sono a sua disposizione. Se tornerò in Consiglio non aderirò ad altri movimenti e farò parte del gruppo misto».

Aveva convocato una assemblea per dibattere su questi temi...

«L’impatto delle dimissioni della Gelmini a Brescia avrà ripercussioni più pesanti rispetto al resto d’Italia e per questo volevo discutere sulla linea e il futuro. Da Milano, però, mi avevano dato indicazioni diverse. Questo è un modo di gestione del partito che non mi si addice. Sono uomo di garanzia: per 11 anni ho fatto il coordinatore del partito passando tre congressi. Vuol dire che sono stato affidabile. Con tutto questo stavolta voglio garantire anche la mia figura che ritengo abbia un suo stile distante dalla deriva presa dal partito».

Quante persone e militanti potrebbero seguire il suo esempio e salutare gli azzurri?

«Non saranno poche. È tutta colpa del fatto che Forza Italia ha abdicato al suo ruolo di partito diverso all’interno della coalizione di centrodestra. Sarà una corsa a chi prenderà più voti tra Salvini e la Meloni. In questo contesto non c’è più la politica del primo Berlusconi. Mi pare un metodo improponibile».

Le sue deleghe sono in mano a Fontana e ora cosa succederà?

«Fontana è stato il primo a saperlo. Non voglio mettere in difficoltà la giunta e per questo ho rimesso in mano il mandato»

E il suo futuro come sarà d’ora in poi?

«Non penso che uno debba fare politica per diritto divino. Questo potrà essere il momento di lasciare ad altri il passo. In consiglio rientrerò e aderirò al misto se dovessero ritirarmi le deleghe. Francamente la mia non è una chiamata alle armi ed è legittimo che tutti capiscano la mia scelta. Ognuno deciderà per se stesso. Spesso sono stato definito un politico anomalo perchè ho sempre messo avanti il fare. Sono un imprenditore con 68 dipendenti. A loro ho chiesto un parere dopo averli ringraziati tutti. Per anni ho affidato a loro la gestione della mia impresa perchè io ero impegnato nella politica. Se ho potuto far politica lo devo anche a loro e adesso non avrò problemi a scegliere la strada più vicina alle mie propensioni».•.