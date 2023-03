Mattinzoli: «Mai con la sinistra: a Brescia scelgo Rolfi»

L’ex assessore lombardo e già in Forza Italia ha rotto il silenzio dopo le elezioni regionali che non lo hanno visto protagonista

L’ex assessore regionale Alessandro Mattinzoli ha rotto il silenzio dopo le elezioni regionali che non lo hanno visto protagonista.

Le è mancata la politica?

Per un periodo ho scelto di prendermi una pausa dai ruoli istituzionali ma la passione per la politica è intatta, mi è facile sostenere Fabio Rolfi nella corsa a sindaco di Brescia. È l’uomo giusto per la sua capacità di unire visione a lungo termine e concretezza nella risoluzione dei problemi.

Dunque è pronto a scendere in campo?

Non mi candiderò ma aiuterò la squadra nel ruolo che Rolfi riterrà opportuno. Se servirà farò anche volantinaggio ma da ex assessore allo sviluppo economico e da piccolo medio-imprenditore conosco la realtà bresciana e posso rendermi utile. Facciamo un passo indietro: nei mesi scorsi sembrava finito nell’orbita del Terzo polo.

Cosa è successo?

Ho lasciato Forza Italia a causa dell’organizzazione, certamente non per i contenuti e per i valori. Proprio per questa ragione quando il Terzo polo mi ha chiesto di correre alle regionali non ho potuto accettare. Mi hanno addirittura proposto la candidatura prima di Vizzardi ma non sarei mai potuto sedermi tra i banchi dell’opposizione.

Come vede il Terzo polo nella sfida della Loggia?

Il Terzo polo ha scelto un’alleanza con l’estrema sinistra. Infatti quella di Castelletti non è una coalizione ma un cartello elettorale. Non è un caso che i possibili candidati sindaco del Terzo polo, Nini Ferrari e Michele de Tavonatti, si siano schierati con Fabio. E potrebbe non essere finita qui.

Dall’esito delle elezioni regionali non si hanno notizie di Galperti...

Mi riferivo proprio a lui. Spero che l’esperienza di Galperti sia al servizio del progetto di Fabio Rolfi. Lo conosco bene: la sua idea di città è senz’altro più affine a Rolfi che non a Castelletti. Su diversi temi tra cui il percorso del Tav, Galperti è in sintonia con Rolfi ed è importante che si schieri con lui.

La coalizione di centrosinistra in cosa la sente più distante?

Mi allibisce la posizione che Castelletti ha assunto contro la regione Lombardia, ha chiesto i voti dei cittadini per essere una «spina nel fianco alla Regione» invece la Loggia dovrebbe collaborare con il Pirellone. Se Brescia cresce, cresce anche la Lombardia e viceversa. Inoltre mi preoccupa che l’estrema sinistra a sostegno di Castelletti si sia schierata in consiglio comunale contro l’adozione della definizione di antisemitismo dell’IHRA. La Castelletti ha scelto di essere ostaggio di questi soggetti politici pur di avere qualche voto in più. Non c’è coerenza nella sua coalizione su molti temi e quando questa condizione manca, si compiono compromessi al ribasso

Dunque come si spiega la scelta che ha compiuto Mariastella Gelmini di sostenere Castelletti?

L’amicizia è immutata. Trovo legittima la scelta di uscire dal partito in un momento anomalo con il governo di unità nazionale guidato da Draghi e con un Terzo polo ancora in cerca di una propria collocazione. Invece la decisione che ha compiuto in questo passaggio è contraddittoria. La scelta di Stella non mi ha stupito ma non la trovo così logica.

Lei potrebbe essere uno degli alfieri della Giunta Rolfi?

Non ne abbiamo ancora parlato. Io dò una mano con la passione di un ex sindaco. Brescia ha bisogno di maggior sicurezza e non del permissivismo della sinistra, di un sostegno alla famiglia e alla natalità. In sostanza: dobbiamo vincere. •.