Messa: "Questa università ha ottima reputazione" >>> LEGGI IL DISCORSO INTEGRALE

"Sono lieta di partecipare al quarantennale dell’Università di Brescia, un ateneo giovane che in un breve periodo ha acquisito un’ottima reputazione in Italia e all’estero grazie alla qualità dei suoi programmi formativi e di ricerca . Questa università esprime un senso di apertura, di sperimentazione, di ricerca e di costante voglia di imparare dagli altri e da tutti noi, gli stessi elementi che leggo nei giovani di oggi. Sono curiosi, aperti, hanno sogni più grandi e creano modi differenti per realizzarli. Sono innovativi in modo naturale". Con queste parole Maria Cristina Messa, ministra dell'Università e della Ricerca, ha iniziato il suo intervento nel corso della cerimonia per i 40 anni di UniBs.

"Sono molto lieta, in particolare, che questa inaugurazione veda la presenza anche della Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel, a Brescia, una delle tante realtà coinvolta attivamente nelle strategie del Governo nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione. Questo è un ateneo con una vocazione all’internazionalizzazione chiara (su 14.700 studenti e studentesse più di 1.000 sono stranieri). La partecipazione della Commissaria Gabriel a questa manifestazione penso sia un segnale di come il dialogo intrapreso a Parigi sulle nuove possibilità di alleanza tra atenei europei e di titoli di studio europei possa essere una realtà.

La collaborazione a livello europeo tra istituzioni universitarie è già attiva da anni, ma si può continuare ad investire sulla strada dell’istituzione di lauree sempre più interdisciplinari e percorsi sempre più europei. Il mondo accademico ha il compito di essere sempre un passo avanti. La velocità e la mole di cambiamenti di questi ultimi anni può aver fatto sembrare un po’ ridotto questo passo avanti, ma bisogna riacquistarlo velocemente. Dobbiamo provare a cambiare lo sguardo, a spostare la prospettiva. Questi tempi sono ardui e ci impongono coraggio. Alleggeriamo il verticalismo che caratterizza l’offerta formativa universitaria. Innoviamo creando percorsi più flessibili, transdisciplinari, corsi che abbraccino discipline differenti dall’alfabetizzazione digitale alle competenze per affrontare il cambiamento climatico. Il mondo del lavoro, costantemente in evoluzione, ci chiede questi cambiamenti, ma sono soprattutto i giovani a volere mettere in gioco la loro creatività e concretezza.

L’alta formazione e la ricerca generano crescita e i loro effetti possono essere percepiti dalle comunità. Uno degli scopi più nobili del lavoro del mondo accademico è il trasferimento di conoscenze, un obiettivo che permette di fornire alle persone le competenze di cui hanno bisogno e di creare uno scambio continuo di idee e di valorizzare le capacità. A questo proposito stiamo lavorando sia su una riforma delle classi di laurea che su un nuovo sistema di certificazione digitale delle competenze: i micro crediti che sono delle micro credenziali personalizzati sulla singola persona e che saranno creati per valorizzarne le potenzialità, le capacità e le esperienze personali. I giovani hanno una voce chiara e vogliono essere ascoltati e la nostra volontà è di mettere gli studenti e le studentesse al centro delle nostre iniziative. Il 2022 d’altra parte è l’Anno europeo dei giovani. Giovani è una parola che sentiamo sempre più spesso e che viene utilizzata in molti discorsi. La si associa in genere ad azioni future, ma i giovani sono il presente e dobbiamo fare in modo che siano loro stessi a poter costruire il futuro che desiderano.

Un futuro costantemente messo a rischio oggi in modo particolarmente grave da quello sta accadendo in Ucraina, vicino a noi. A due mesi dal 24 Febbraio siamo qui a capire come questo conflitto sia successo ma soprattutto cosa possa comportare per tutti noi. Sono particolarmente fiera di come le università, i centri di ricerca, le accademie, i conservatori e gli studenti e le studentesse si siano attivati per accogliere, per dare sostegno e per mostrare solidarietà verso quanti fuggono dalla guerra in Ucraina. Abbiamo aperto le porte a tutti coloro che vogliano sottrarsi al conflitto per continuare a lavorare per la pace. Abbiamo istituito un Fondo da 1 milione di euro per gli aiuti verso le persone in fuga da questa guerra e abbiamo aperto un help desk informativo del Ministero per supportare le accademie, gli enti di ricerca, gli atenei nell’attivazione dell’accoglienza. Sono a oggi stati messi a disposizione quasi 1.000 assegni di ricerca, borse di studio e progetti di accoglienza e sono già attivate più di 300 borse di studio e cattedre. Preservare la voce della conoscenza e difendere la ricerca rappresentano il nostro modo di chiedere e generare la pace. Tutti noi desideriamo un futuro e un presente costruiti sulla pace, sull’equità e sulla sostenibilità. Le nostre università stanno rispondendo a questa onda anche inaugurando la Rete delle Università per la Pace. Per essere pronti per le sfide che l’umanità si troverà ad affrontare dobbiamo puntare sull’alta formazione e su competenze trasversali.

Lo stiamo facendo attraverso i bandi, attraverso le riforme, attraverso percorsi di formazione nuova, attraverso percorsi di dottorato più flessibili e connessi. Abbiamo già bandito molte di queste iniziative, l’ultima delle quali è quella dei dottorati per incrementare il numero dei dottorati, passando dagli attuali 9.000 posti a 20.000 all’anno. Abbiamo anche riformato la disciplina dei dottorati in modo da includere percorsi di ricerca dai più tradizionali a quelli dedicati alla ricerca industriale o all'innovazione della pubblica amministrazione. So che tutto questo sta impegnando moltissimo il mondo accademico e colgo oggi l’occasione di ringraziare tutti voi Rettori per l’impegno e per la risposta che state dando a queste sollecitazioni, ma credo che abbiamo tutti lo stesso fine: mettere al centro dello sviluppo del nostro paese la formazione e la ricerca. L'istruzione dovrebbe essere sempre posta in cima alla nostra agenda politica comune, sia a livello nazionale che europeo. Non è più tempo di ragionare come singoli che fanno parte di un gruppo ma come un unico sistema, i nostri giovani non vedono confini e anche noi dobbiamo riuscire ad accogliere la nuova concezione di cittadini europei.

La generazione di oggi è nata europea, vive, sogna e agisce senza limiti. dobbiamo, quindi, costruire i presupposti perché questa visione diventi realtà. Voglio solo elencare alcune delle costruzioni che stiamo portando avanti. Parlo di costruzioni perché costruire vuol dire creare nuove opportunità. Lo stiamo facendo con la semplificazione dei percorsi con lauree abilitanti e doppia laurea, con nuovi fondi per favorire il reclutamento dei talenti nel mondo della ricerca. Vogliamo essere più internazionali, costruire ponti internazionali e dare il via a nuovi dialoghi nazionali. Lo facciamo con il potenziamento della mobilità internazionale e nazionale con la proposta dell’Erasmus italiano, con investimenti per favorire lo scambio di conoscenze e risorse tra mondo accademico ed imprese, per esempio, attraverso i dottorati industriale, con i bandi per la creazione delle grandi filiere della ricerca in cui abbiamo investito 6 miliardi del PNRR. Costruire è anche garantire spazi di confronto liberi, aperti e inclusivi per chi abbia voglia di accettare nuove sfide. In questo senso abbiamo aumentato il numero e le entità di borse di studio per gli studenti e le studentesse per almeno i prossimi due anni, ma deve diventare un elemento strutturale. Inoltre, stiamo investendo in residenze ed edilizia universitaria.

Tutto questo significa riforme, finanziamenti, un’attivazione di tutto il mondo accademico per cercare di dare il meglio nelle situazioni e occasioni che ci si presentano oggi. I 15 miliardi di euro del PNRR, i fondi e la programmazione del PNR, le possibilità offerte dal programma Horizon Europe e gli investimenti privati devono essere il trampolino per intraprendere un nuovo percorso, per trovare coraggio che ci porti a riconoscere il valore della competenza. La collaborazione tra Italia ed Europa verso, per esempio, il progetto delle lauree europee mi auguro possa consolidarsi oggi, per mostrare come la conoscenza, la ricerca e la cultura possano essere le migliori forze di pace"