Pasqua e Pasquetta, che tempo farà? Le previsioni per la Settimana Santa

Si prospetta una settimana all’insegna del cielo soleggiato ma con temperature ben al di sotto alla media stagionale, quasi mai superiori ai 15 gradi e con minime notturne addirittura vicine allo zero, anche in pianura. Nemmeno a Pasqua il termometro regalerà un po’ di tepore in più. Tutto però nella certezza di una costante dell’attuale primavera: non pioverà. Solo tra una settimana potrebbero maturare le condizioni per qualche debole pioggia, non certamente sufficiente ad arginare la crescente carenza di precipitazioni, per altro a pochi giorni dall’inizio della stagione irrigua nelle campagne.

FORTE CALO TERMICO IN VISTA

La debole perturbazione che ci sta attraversando in queste ore non produrrà piogge significative. È atteso al massimo qualche veloce piovasco nelle ore centrali della giornata, soprattutto nei settori più orientali e meridionali della provincia. Sarà tuttavia accompagnata alla discesa di correnti particolarmente fredde dal nord Europa. Entreranno in scena soprattutto lunedì, quando il calo termico sarà più sensibile, specie in serata nonostante una giornata sostanzialmente soleggiata pur con qualche nube pomeridiana. La notte su martedì sarà decisamente fredda, tanto da avvicinare il termometro allo zero nella prima mattinata successiva. C’è addirittura il rischio di qualche veloce gelata nelle zone più esposte della bassa.

Da martedì a giovedì saremo quindi più direttamente esposti ad un flusso di correnti russo-continentali che trasporteranno masse d’aria molto rigida per la stagione. Buona parte della penisola, segnatamente le zone interne dell’Appennino dalle Marche alla Puglia, torneranno a vivere condizioni meteo invernali, mentre il nord si salverà grazie alla prevalenza del sole. Farà tuttavia molto più freddo. Il termometro non supererà mai i 13 gradi per scendere fra 0° e 2 gradi nelle ore notturne e del primo mattino.

Mercoledì saremo interessati addirittura da una retrogressione fredda continentale in quota. In montagna, oltre i 1.200 metri quota potrebbe verificarsi qualche veloce rovescio nevoso accelerando un calo ulteriore della temperatura.

Ecco perché giovedì mattina sarà ancora più concreto il rischio di gelate nelle zone di pianura e durante il giorno non si supereranno ancora una volta i 12/13 gradi. Andrà meglio, sotto questo profilo, solo venerdì, quando il termometro accennerà ad una lenta risalita.

IL TEMPO A PASQUA E A PASQUETTA

I modelli previsionali abbozzano nel frattempo qualche indicazione sul tempo atteso nel fine settimana pasquale. Se da un lato non si intravedono ancora una volta perturbazioni organizzate, è anche vero che il tempo non sarà così bello. Perdurerà infatti la presenza di aria fredda in quota, quanto basta per destabilizzare il tempo dei giorni festivi. In più un debole minimo depressionario sul Mar Ligure potrebbe creare i presupposti per una giornata per lo più nuvolosa e a rischio pioggia, sebbene limitata a veloci rovesci. Nemmeno lunedì le cose andranno meglio, con temperature ancora una volta piuttosto fresche per la stagione, al massimo sui 16 gradi.