La Mille Miglia punta verso Roma

La Mille Miglia ha ripreso la corsa verso Roma. Pisa, Grosseto e la Maremma, Viterbo e tante altre località di grande bellezza nel tabellino di marcia della "corsa più bella del mondo" che raggiungerà in serata Roma, attesa in quella via Veneto a sua volta custode delle suggestioni della dolce vita, immortalata dai "paparazzi", proiettata sul grande schermo, raccontata dalle cronache e dagli scrittori. Dopo le prove speciali della mattina la carovana rossa nel pomeriggio sta "tagliando" l'Italia puntando sulla Capitale. La classifica? Ancora provvisoria, con Vesco-Salvinelli che dopo la prova di Bibbona sopravanzano Belometti-Bergomi e Moceri-Bonetti.